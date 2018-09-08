Engelli kızı için başladığı muay thai'de şampiyonluk hedefliyor

Tolga YILDIRIM - Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA) -

Antalya\'da Dilek Sert (37), doğuştan engelli kızı Ayşe Nuran\'ı (13) kucağında taşımakta zorlanınca 3 yıl önce kollarını güçlendirmek amacıyla başladığı muay thai sporunda şampiyonluk hedefliyor. Antrenman salonuna 3 çocuğuyla gelip her gün çalışan Dilek Sert, \"Türkiye şampiyonu olup, milli takımda yer almak istiyorum\" dedi.

Evli 3 çocuk annesi Dilek Sert\'in kızı Ayşe Nuran\'ın, doğuştan \'meningomyelosel hidrosefali\' rahatsızlığı nedeniyle belden aşağısı tutmuyor. 3 yıl önce 32 kiloya ulaşan kızını okula, fizyoterapiste, gezmeye götürmekte zorlanan Dilek Sert, kollarını güçlendirmek amacıyla çocukken ilgi duyduğu dövüş sporu muay thai yapmaya karar verdi. Haftanın 3 günü çocuklarıyla salona gelerek 2 saat antrenman yapan Dilek Sert, kısa sürede azmiyle kuvvetini artırdı. Kızı Ayşe Nuran\'ın yanı sıra Feryal ile oğlu Şafak\'ı da antrenmana getiren Dilek Sert, kendisi çalışma yaparken çocukları da salonda oyun oynayarak günlerini geçirdi.

ÇOCUKLARINI ANTRENMAN SALONUNDA BÜYÜTTÜ

Dilek Sert, Antalya Spor Salonu\'nda Muay Thai Milli Takım Başantrenörü Yasin Urlu ile 3 yıldır antrenmanını aralıksız sürdürdü. Hırsıyla antrenörlerinin dikkatini çeken Dilek Sert, kollarını kuvvetlendirmek için başladığı muay thai sporunda şampiyonluk hedeflemeye başladı. Salonda hem antrenman yapıp hem çocuklarına bakan Sert\'e en büyük desteği de kızı Ayşe veriyor. Ayşe ve iki kardeşi, antrenmanı izlerken alkışlarıyla annelerini motive ediyor. Muay thai sporuna başladıktan sonra son 3 yıldır salonda hem antrenman yapıp hem de çocuklarını büyüten Dilek Sert, önümüzdeki pazar günü ilk kez ringe çıkmanın heyecanını yaşayacak.

İLK TURNUVADA İLK MADALYA HEDEFİ

Manavgat\'ta 9 Eylül\'de düzenlenecek Muay Thai Zafer Kupası\'nda madalya kazanmayı hedefleyen Delik Sert, \"Turnuvaya farklı illerden çok sayıda sporcu katılacak. Kızımı kucaklayabilmek için başladığım muay thai sporunda şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Bu turnuva benim için çok önemli. İlk kez ringe çıkacağım turnuvada ilk madalyamı kazanmak istiyorum. Daha sonra Uluslararası Antalya Kupası yarışmalarına katılacağım. Burada da derece elde etmeyi hedefliyorum. Esas hedefim gelecek yıl yapılacak Türkiye Şampiyonası\'na katılmak. Türkiye Şampiyonası\'nda altın madalya kazanıp, milli takıma seçilmeyi hedefliyorum\" dedi.

\"\'KIZIM İÇİN BAŞLADIM ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM\"

Muay thai sporuna başladıktan sonra kilo verdiğini, güç ve dayanıklılığının arttığını anlatan Dilek Sert, şunları söyledi;

\"Bu spora başlamamın nedeni kızım. Onu taşırken belim ağrımaya başladı. Kızımın eve kapalı bir hayatı olmasını istemediğim için onu kucaklarken zorlanmamak amacıyla spora başlamaya karar verdim. 3 yıldır muay thai yapıyorum ve artık kızımı daha rahat kucaklayıp, kaldırabiliyorum. Artık kızımla daha rahat gezebiliyoruz. Okuluna ve fizyoterapiste giderken zorlanmıyoruz. 3 çocuğumu adeta antrenman salonunda büyüttüm. Ben antrenman yaparken onlar da beni destekliyor. Salonda oyun oynuyorlar. İlk hedefim kızımı kucaklarken zorlanmamaktı ve bunu başardım. Şimdi muay thai şampiyonu olmak istiyorum. Milli takıma katılmak en büyük hayalim.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Aileden detay görüntüler

- Isınma hareketlerinden görüntü

- Sporcunun açıklamaları

- Çocuklardan detay görüntü

- Sporcu ve hocanın antremanından görüntü

(FOTOĞRAFLI)