Engelli kızı için başladı, Antalya birincisi oldu

Tolga YILDIRIM/ANTALYA,(DHA)

Antalya\'da doğuştan engelli kızı Ayşe Nuran\'ı (13) kucağında taşımakta zorlanınca 3 yıl önce kollarını güçlendirmek amacıyla başladığı muay thai sporunda milli takıma seçilmeyi hedefleyen Dilek Sert (37), katıldığı ilk turnuvada il birincisi oldu.

Evli 3 çocuk annesi Dilek Sert\'in doğuştan \'meningomyelosel hidrosefali\' rahatsızlığı bulunan kızı Ayşe Nuran\'ın, belden aşağısı tutmuyor. 3 yıl önce 32 kilo ağırlığına ulaşan kızını okula, fizyoterapiste, gezmeye götürmekte zorlanan Dilek Sert, kollarını güçlendirmek amacıyla çocukken ilgi duyduğu dövüş sporu muay thai yapmaya karar verdi. Haftanın 3 günü çocuklarıyla salona gelerek 2 saat antrenman yapan Dilek Sert, kısa sürede azmiyle kuvvetini artırdı. Kızı Ayşe Huran\'ın yanı sıra Feryal ile oğlu Şafak\'ı da antrenmana getiren Dilek Sert, kendisi çalışma yaparken çocukları da salonda oyun oynayarak günlerini geçirdi.

ÇOCUKLARINI ANTRENMAN SALONUNDA BÜYÜTTÜ

Antalya Spor Salonu\'nda Muay Thai Milli Takım Başantrenörü Yasin Urlu ile 3 yıldır aralıksız antrenman yapan Dilek Sert, belli bir süre sonra şampiyonluk hedeflemeye başladı. Salonda hem antrenman yapıp hem de çocuklarına bakan Sert\'e en büyük desteği de kızı Ayşe veriyor. Ayşe ve iki kardeşi, antrenmanı izlerken alkışlarıyla annesini motive ediyor. Muay thai sporuna başladıktan sonra hem antrenman yapıp hem de çocuklarını büyüten Dilek Sert, pazar günü yapılan turnuvada ilk kez ringe çıkmanın heyecanını yaşadı.

İLK TURNUVADA İLK ALTIN MADALYA

Hırsı ve azmiyle genç sporculara da örnek olan Dilek Sert\'i ringe çıktığı ilk turnuvada çocukları da yalnız bırakmadı. Turnuvada 51 kiloda mücadele eden Dilek Sert ringde rakibiyle dövüşürken çocukları da annelerine destek verdi. Muay Thai Zafer Kupası\'nda rakibini yenen Dilek Sert il birinciliği madalyası kazandı.

Kazandığı ilk madalyanın sevincini ve hedeflerini anlatan Delik Sert, \"Kızımı kucaklayabilmek için başladığım muay thai sporunda şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Bu turnuva benim için çok önemli. İlk kez ringe çıktım ve ilk madalyamı kazandım. Bundan sonra Uluslararası Antalya Kupası yarışmasına katılacağım. Burada da derece elde etmeyi hedefliyorum. Esas hedefim gelecek yıl yapılacak Türkiye şampiyonasına katılmak. Türkiye şampiyonasında altın madalya kazanıp, milli takıma seçilmeyi hedefliyorum\" dedi.

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