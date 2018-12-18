Engelli kıza darp davasında sanıkların yargılanmasına başlandı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) ÜSKÜDAR\'da bir kadın kuaföründe yüzde 72 engelli Didem Yalçın\'ı darp ettiği iddiası ile haklarında 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan kuaför çalışanları Cevdet Erden ve Gülçin Çetinel\'in yargılanmasına başlandı. Sanıklar, Didem Şahin\'i darp ettiği iddiasını kabul etmedi.

İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklar Cevdet Erden (43), Gülçin Çetinel (32) ile mağdure Didem Yalçın\'ın (34) babası Sinan Yalçın ve avukatı katıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına dilekçe sunan Avukat Bilal Karaoğlu, katılma talebinde bulundu. Bakanlığın davaya katılma talebi kabul edildi.

KOLUNDAN TUTARAK DIŞARIYA ÇIKARMIŞ

Savunmasını yapan sanık Cevdet Erden, suçlamayı kabul etmediğini, kendisinin ve diğer sanık Gülçin Çetinel\'in mağdureye vurmadığını söyledi. Mağdurenin Gülçin Çetinel\'e doğru telefon fırlattığını söyleyen Cevdet Erden, \"Gülçin\'\'n yüzüne telefonla vurdu. Bunun üzerine ben mağdure Didem\'in kolundan tutarak onu dışarıya çıkarmaya çalıştım\" dedi.

Diğer sanık Gülçin Çetinel de mağdureye vurmadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. 5 yıldır Didem Yalçın\'ı tanıdığını söyleyen Gülçin Çetinel, \"İlk kez o gün çok sinirli gördüm. O kadar sinirli görünce o gün ilaçlarını almadığını düşündüm. Müşterilerin rahatsız olmaması adına dışarı çıkmasını söyledim. Agresif davranınca annesine söyleyeceğimi söyledim. Elindeki telefonla yüzümün sağ tarafına vurdu. Hasta olduğunu bildiğim için kesinlikle kendisine vurmadım\" dedi.

YÜZÜNDE YARALANMA İZLERİ VARDI

Mağdure Didem Yalçın\'ın babası Sinan Yalçın, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, \"Benim kızım epilepsi hastasıdır. Kendisinin yüzde 72 engeli vardır. Sürekli bayılabilmektedir. Benim kızımın kimseye saldırganlığı ve agresifliği yoktur. Olay günü kızımı almaya gidince vücudunda yaralanma izleri vardı\" dedi.

TEHDİT EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

İlk başta şikayetçi olmayı düşünmediğini söyleyen Sinan Yalçın, bir kişinin yanında 3-4 kişi ile birlikte işyerine gelip kendisini tehdit etmesi üzerine şikayette bulunduğunu söyledi.

KUAFÖR SAHİBİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Olayın geçtiği kuaförün sahibi Yılmaz Durmuş, 25 yıldır Üsküdar\'da kuaförlük yaptığını, mağdure Didem Yalçın\'ı 9 yaşından beri tanıdığını belirterek, sanıkların mağdureye yönelik bir darp olayının olmadığını söyledi.

Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, engelli mağdure Didem Şahin\'in 7 Mart 2018 tarihinde Üsküdar\'da bir kuaföre gittiği, müşterileri rahatsız ettiği gerekçesi ile kuaför çalışanları Cevdet Erden ve Gülçin Çetinel tarafından darp edildiği iddia ediliyor. İddianamede, şüphelilerin, \"Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi kasten yaralama\" suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep ediliyor.