Engelli kayınpederi için transfer lifti yaptı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde Süleyman Gümüşsoy (34), 27 yıldır tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren kayınpederi Ertuğrul Topçam (70) için engelli transfer lifti yaptı.

Kas erimesi rahatsızlığı nedeniyle tekerlekli sandalyede yaşayan evli ve 1 çocuk babası Ertuğrul Topçam\'a, ailesi, normal tekerlekli sandalyeden akülü tekerlekli sandalyeye geçmesini sağlayacak engelli transfer lifti almaya karar verdi. Ancak aile, fiyatı yaklaşık 3 bin ile 4 bin lira arasında değişen aracı, fiyatı çok yüksek olduğu alamadı. Mantar üretimi yaparak geçimini sağlayan Süleyman Gümüşsoy, kayınpederi için engelli transfer lifti yapmaya karar verdi. İnternetten yaklaşık 2.5 ay aletin özelliklerini araştıran Gümüşsoy, 1 aylık çalışmayla otomobil emniyet kemeri, tente motoru ve metal profillerle engelli transfer liftini yaptı.

BİN LİRAYA MAL OLDU

Engelli transfer liftini bin liraya mal ettiğini söyleyen Süleyman Gümüşsoy, tek çocuk olan eşinin evden ayrılmasından sonra kayınpederinin bakımı konusunda kayınvalidesinin zorluk yaşadığını söyledi. Kayınpederi için bir şeyler yapmak isteğinini belirten Gümüşsoy, şöyle dedi:

\"Kayınpederimi bir yerden başka bir yere nakletmek için ya da tekerlekli sandalyesinden akülü arabasına transfer etmek için komşulardan yardım istiyorduk. Böyle bir cihazı biz aradık. Bir araştırma içerisine girdik. Böyle bir ürün karşımıza çıktı. Bunun da yurt dışında yapıldığını gördük. Türkiye\'de bu ürünü getirip satan distribütörlerin olduğunu gördük. Fakat çok yüksek bir fiyattaydı, yaklaşık 3 bin 500 TL civarındaydı fiyatı. Acaba yapabilir miyim diye üzerinde çalıştım. Sanayide birçok kişiyle görüştüm. Yapabileceğime kanaat getirdim. Çalıştım uğraştım, birkaç hatamız oldu en başta, sonucunda bu amaçla kullanılabilecek cihaz ortaya çıkmış oldu.\"

\'ÇOK ZORLUK ÇEKİYORDUK\'

Aracın hayatlarını kolaylaştırdığını belirten Melek Topçam ise \'\'Çok zorluklar çektik. Ben bel fıtığı oldum, iki defa ameliyat oldum. Bir hasta yakını olarak hastayı kaldırıp bindirme konusunda çok zorluk çekiyorduk. Ama bu cihazdan sonra o zorluğu çekmemeye başladım. Kollarımda ağrılar oluyordu. Bu araçla hem kendi arabasına bindirmem hem başka bir yere oturtmam çok kolaylaştı\'\' diye konuştu.

Ertuğrul Topçam ise daha önceden hareket imkânının olmadığını, bu nedenle çoğunlukla evden çıkmadığını ifade ederek, aracın kendisine canlılık getirdiğini söyledi.



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