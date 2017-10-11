Engelli kardeşler radyo yayınıyla seslerini duyuruyor

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT\'ın Sorgun İlçesi Karabalı Köyü\'nde, motor nöron hastalığı nedeniyle hayatlarını tekerlekli sandalyeye bağlı olarak sürdüren 28 yaşındaki Gülcan ve 37 yaşındaki Kazım Kasımoğulları kardeşler, Facebook üzerinden yaptıkları \'Radyo Karabalı\' yayınıyla seslerini duyuruyor.

Kas erimesi hastalığı \'motor nöron\' nedeniyle hayatlarını tekerlekli sandalyeye bağlı olarak sürdüren Gülcan ve Kazım Kasımoğulları kardeşler, hayata küsmek yerine evlerinin bir odasında internet üzerinden online radyo yayını yaparak engelleri aşmaya çalışıyor.

12 YILDIR YAYINDALAR

Yozgat merkeze 32 kilometre uzaklıktaki Karabalı Köyü\'nde yaşayan Gülcan ve Kazım kardeşler, Facebook\'tan online radyo yayını yapmak istediklerinde kimsenin kendilerine inanmadığını ancak bunu 12 yıldır aralıksız her gün saat 10.30 ila 19.30 arasında yaparak, kendilerini herkese kanıtladıklarını söyledi.

Radyo yayınının kendilerini hayata bağladığını belirten Kazım Kasımoğulları, \"Ben sadece bilgisayar mouse\'u kullanabiliyorum. Kardeşimin ise klavyesi çok iyidir. O da gelen isteklere hemen karşılık vererek bana çok yardımcı oluyor. Biz doğuştan engelliyiz, kas erimesi hastalığımız var. Ancak hastalığımızı fazla takmıyoruz, kendimizi işimize veriyor ve eğlenmeye bakıyoruz. Hastalığımızı o kadar düşünseydik zaten bu durumda olmazdık\" diye konuştu.

HAYALLERİ YEREL FREKANS ALIP, YAYIN YAPMAK

Kendilerini Japonya, Fransa ve Çin gibi birçok ülkede yaşayan Türklerin de yakından takip ettiğini belirten Kazım Kasımoğulları, \"Evimizin bir odasından yayın yapıyoruz ancak daha iyi imkânlarımız olsa güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. Tek hayalimiz de Radyo Karabalı\'yı yerel frekansta bir radyoya dönüştürmek\" dedi.

\'YAŞAMA ARTIK DAHA SIKI TUTUNUYORUZ\'

Ağabeyine her konuda destek olmaya çalıştığını anlatan Gülcan Kasımoğulları da, \"Ağabeyim radyoyu kurduğunda ben de ona bir katkıda bulunmak istedim. Neler yapabilirim, diye düşündüm. Ağabeyimin ellerinde fazla güç olmadığından yazılarında ve isteklerinde yardımcı olmaya başladım. Bu radyoyla yaşama daha sıkı tutunuyoruz. Çünkü bir işimiz var diye her sabah uyandığımızda radyonun başına geçip oradaki istekleri yayınlıyoruz. Dinleyicilerimizden gelen ilgi bizi çok mutlu ediyor\" diye konuştu.

ANNE VE BABANIN MUTLULUĞU

Çocuklarıyla gurur duyduğunu söyleyen anne Sevim Kasımoğulları, \"Gücüm yettiği kadar çocuklarımın ihtiyaçlarını gideriyorum. Radyoyla zamanlarını geçiriyorlar. Kızım daha çok ilgileniyor. Oğlumun elleri tutmadığı için günlük ihtiyaçlarını karşılıyoruz\" dedi.

Baba Mustafa Kasımoğulları da çocuklarının yanından bir an olsun ayrılmadıklarını belirterek, \"Kurdukları radyo sayesinde hem hayata daha sıkı sarıldılar hem de zamanlarını bu radyo sayesinde değerlendirmiş oldular\" diye konuştu.



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