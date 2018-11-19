Engelli kardeşini 4 katlı apartmandan sırtında indirip, çıkarıyor

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da yaşayan Kadriye Kaya, 1,5 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle hareket güçlüğü çeken kardeşi Hatice Özdemir\'i (42), evlerinin bulunduğu asansörü olmayan 4 katlı binanın en üst katından, sırtında indirip çıkarıyor. Kaya, binaya asansör yapılması için yetkililerden yardım istedi.

Bolu\'da 1,5 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle hareket güçlüğü çeken Hatice Özdemir\'in 15 yıldır yanında yaşadığı ablasının oturduğu apartmanda, asansör bulunmuyor. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Hatice Özdemir\'i ablası Kadriye Kaya, 4 katlı binadan sırtında taşıyarak dışarı çıkarıyor. Hastane ve bazı günlük ihtiyaçları için dışarı çıkması gereken kardeşini sırtında merdivenlerden indiren Kadriye Kaya, dönüşte de yine sırtında taşıyarak en üst kattaki evine götürüyor.

Binada asansör olmaması nedeniyle büyük zorluk yaşadığını ifade eden Kadriye Kaya, \"Kız kardeşimi hep böyle güçlüklerle, zorluklarla taşıyorum. Sırtımda indirip, çıkarıyorum. Eşim kalp rahatsızlığı geçirdi, bel fıtığı oldu. Ama mecburen kardeşimle ilgilenmek zorundayız. Onu mutlu etmek için dışarı çıkarıyorum. Haftanın 2 günü hastaneye gitmek için çıkarıyorum. Havalar iyi olunca dışarıya çıkmak istiyor. Onu mutlu etmek için bu zorluklara dayanıyorum. Büyüklerimizden asansör yapılması için destek istiyorum. 4\'üncü kattan indirip çıkarıyorum. Apartman olarak bütçemiz yetmedi. Parayı toplayamadık\" dedi.

Hatice Özdemir de \"Asansör istiyorum. Zorlanıyorum, ablama da üzülüyorum. Dışarı çıkmak istiyorum. Çıkamadığım zaman üzülüyorum. Evde kalınca üzülüyorum\" diye konuştu.

Maddi sorunlar nedeniyle asansör için gerekli parayı temin edemediklerini belirten Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu Bolu Şube Başkanı Satılmış Akman ise \"Apartman yönetimi olarak yeterli parayı toplayamamışlar. Bu binada oturan kişilerin imkanları olmadığı için yapılamadı. Dışarıdan asansör yapılması gerekiyor. Bununla ilgili birkaç asansör yapan firma ile görüştüm. 16-20 bin TL arası bir maliyet çıkardılar. Şu anda bunu verebilecek imkanları yok\" dedi.



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