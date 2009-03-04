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Yaşam

Engelli güzeller Antırkabir'i ziyaret etti

Dünya Engelliler Güzellik Yarışması için Türkiye'ye gelen engelli genç kızlar, Anıtkabir'i ziyaret etti.

04 Mart 2009 02:00

Uluslararası Engelliler Vakfı ve İstanbul Prodüksiyon işbirliğinde Ankara'da gerçekleştirilecek Dünya Engelliler Güzellik Yarışması için Türkiye'ye gelen engelli genç kızlar, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Uluslararası Engelliler Vakfı Başkanı İsmet Türker'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Türker, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Türker, deftere şunları yazdı:

"Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Atatürk,

İlkini ülkemizde gerçekleştirmekte olduğumuz Dünya Engelliler Güzellik Yarışması nedeni ile dünya ülkelerinden gelen engelli bireylerle huzurunuzda bulunmaktayız.

Ülkemizi karanlıktan aydınlığa çıkaran, toplumumuzu çağdaş yaşam biçimine kavuşturan ölümsüz önderimiz,

Ulusça birlik ve dirlik içinde yaşayarak, gösterdiğiniz hedefleri mutlaka gerçekleştireceğiz. Yüksek anınız önünde saygıyla eğiliyor ve şükranlarımızı sunuyoruz."

Türker ve beraberindeki heyet, törenin ardından Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezdi.

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