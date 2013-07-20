Engelli G.H.'nin ablası da tecavüze uğramış

Balıkesir Edremit'te ortadan kaybolan 16 yaşındaki zihinsel engelli G.H. 44 gün sonra 3 erkeğin yaşadığı bir evde bulunmuş, vücudunda tecavüz izlerine rastlanmıştı. G.H.'ye tecavüz ettikleri öne sürülen 3 kişi serbest bırakılmıştı, ancak yapılan itiraz üzerine 3 şüpheli ve G.H.'nin babası İ.H. önceki gece tutuklandı.

Milliyet gazetesine konuşan G.H’nin ablası N.H., “Evlenmeden önce ailemin evinde, kendi odamda 3 kere tecavüze uğradım. Bizi satan babam mıydı, annem miydi bilmiyorum ama ben çok çektim, kurtuldum. Kardeşimi ne olur kurtarın” dedi.

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Narlı köyünde 16 yaşındaki zihinsel engelli G.H’nin 44 gün bir evde kilitlenerek tecavüze uğradığı tespit edildi. Eve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan T.S.(38), Ö.Y. (49), A.Y (40) geçen günlerde 2 kez gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Mağdur G.H ise sağlık kontrolü için götürüldüğü Edremit Devlet Hastanesi’nden sonra yetiştirme kız yurduna teslim edildi. G.H’nin ikinci defa ifadesine başvurulduğunda şüpheli listesine babası İ.H eklendi. Geçen Salı günü gözaltına alınan, Çarşamba günü serbest bırakılan baba İ.H ve diğer 3 şüpheli, savcılığın yeniden itiraz etmesinin ardından önceki gece tutuklandı ve dün cezaevine gönderildi.

Yeni bir delil bulunamadı

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre yeni bir delil bulunmadı fakat yapılan itirazlar dikkate alınarak serbest bırakılan 3 şüpheli ve baba İ.H, jandarma tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.H’nin sağlık kontrolü sonucu hazırlanan raporunda tecavüze uğradığı bulgusuna rastlandığı da öğrenildi.

'Biz istesek de köylü istemez'

N.H.’nin eşinin ailesi, N.H.’nin babası İ.H ve kardeşi G.H.’nin ara sıra N.H.’nin evine gelip, 1 hafta kaldığını fakat kendileri ile hiç konuşmadığını belirtti. N.H.’nin kayınpederi I.Y. “Baba işe yaramaz. Kızı buraya getirsek ya buradan da kaçarsa. Biz istemeyiz. Zaten biz istesek köylü de istemez” dedi.

'Ne olur kardeşimi kurtarın'

G.H’nin ablası N.H (26) ise 5 yıl önce evlenerek Ayvacık köyüne gitti. Köyde esnaf, komşu olaydan haberdar ve köyde bir yas havası hakim.

Evlenmeden önce yaşadığı hayatı anlatan N.H., “Babam çalışmıyordu maddi sıkıntılar çok yaşadık. Annem babamı çalışması için zorladığında hep şiddet gördü. Ben çocukken evimize 3 defa erkekler geldi. Beni odaya kilitleyip tecavüz etti. Çığlıklar attım. Çığlıklarımı ne avluda oturan annem, ne yan evde oturan babannem, ne karşıda oturan halam duydu. Ardından annem evden kaçtı. Annem kaçtıktan sonra biz zor hayatla mücadele etmeye devam ettik. Akrabalar, komşular ekmek verirse doyuyorduk, vermezlerse açtık. Beni o erkeklerle odaya sokan annem miydi, babam mıydı bilmiyorum ama benim çığlıklarımı kimse duymadı.

Ben çok çektim, evlendim kurtuldum. Kardeşimin başına gelenleri 2 gün önce öğrendim kahroldum. Dün kardeşim beni yurttan aradı ‘Abla beni buradan al’ dedi. Ben onu alsam buraya getirmeme kayınvalidem izin vermez. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne olur onu kurtarın.” dedi.