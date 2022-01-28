Engelli gencin darp edilmesine 3 yıl sonra dava açıldı, güvenlik görevlilerine işlem yapılmadı

T24 Ankara

İzmir’de, engelli Deniz Ulaş Ayvaz’ın (19) tramvay durağında üç kişi tarafından darp edilmesi olayıyla ilgili dava ancak üç yıl sonra açılabildi. Ayvaz, olaya müdahale etmeyen İzmir Metro A.Ş.’ye bağlı güvenlik görevlileri hakkında da suç duyurusunda bulundu.

İzmir’de yaşayan Ayvaz, 20 Aralık 2018’de okuldan çıkıp evine gitmek için tramvay durağına geldi. Burada tanımadığı üç kişi önce laf attıkları Ayvaz’ı daha sonra darp etti.

Ayvaz, olayın ardından suç duyurusunda bulundu. Kamera görüntüleri ve saldırganların kimliğinin tespit edilmesine rağmen dava ancak üç yıl sonra açılabildi. İddianamede, saldırganların da olay tarihinde çocuk yaşta oldukları ve Ayvaz’ı darp ettikleri belirtildi.

Suç duyurusu

Ayvaz, olaydan sonra darp edilmesi olayına müdahale etmeyen güvenlik görevlileri hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu. Güvenlik görevlileri hakkında işlem yapılmaması üzerine CİMER’e başvuran Ayvaz’a, İzmir Büyükşehir Belediyesi yanıt verdi. Yanıtta, Ayvaz ile tanıdığı bir genç arasında şakalaşma ile başlayan olayın kavgala dönüştüğü, olayın çok hızlı olup bittiği, güvenlik görevlilerinin uzakta olduğu belirtildi.

Ayvaz ise kendisini darp edenleri tanımadığını, güvenlik görevlilerinin ise yakında olmalarına rağmen olaya müdahale etmediklerini belirterek suç duyurusunda bulundu.