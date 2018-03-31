T24 LogoT24 Logo
Gündem

Engelli genç, kimliğinde fotoğrafı olmadığı için sınava alınmadı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da bedensel engelli Ubeyde Cerrah Erdemsoy (15), iddiaya göre kimliğinde fotoğraf olmaması nedeniyle açık öğretim lisesi sınavlarına alınmadı

31 Mart 2018 15:24

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da bedensel engelli Ubeyde Cerrah Erdemsoy (15), iddiaya göre kimliğinde fotoğraf olmaması nedeniyle açık öğretim lisesi sınavlarına alınmadı. Aynı kimlikle aynı okulda 3 ay önce sınava girdiğini belirten Erdemsoy, \"Çok üzüldüm. Ben bu sınav için gecemi gündüzüme kattım\" dedi. 
Doğuştan yüzde 92 oranında bedensel engeli bulunan Ubeyde Cerrah Erdemsoy, liseyi bitirmek için geçen yıl açık öğretim lisesine kaydoldu. İlk sınavına geçen aralık ayında giren Erdemsoy, bugün bir kez daha sınava girmek için babası Kadir Erdemsoy ile Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'ne gitti. Yetkililer, iddiaya göre, Erdemsoy\'un kimliğinde fotoğraf olmaması nedeniyle sınava girmesine izin vermedi.
Oğlunun daha önce aynı kimlikle aynı okulda sınava girdiğini belirten baba Kadir Erdemsoy, \"Benim bedensel engelli oğlum açık lisede okuyor. Geçen sene Aralık ayında aynı kimlikle aynı okulda sınava girdik. Benim oğlum o kadar çalıştı, o kadar emek verdi sınava geldi. Kimliğinde fotoğraf yok diye sınava alınmadı. Bu kimliği daha yeni aldım. Bu kadar mağduriyetin hesabını kim verecek ? Oğlum şu an şokta. Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Bu engellilerin önünden bu engelleri kaldırsınlar. Benim oğlum açık liseyi bitirmeyi çok istiyor. Memur olmak istiyordu. Aynı kimlikle aralık ayında neden sınava aldınız ?\" dedi.
HAYALİM MEMUR OLMAK
Hayalinin masa başında memur olmak olduğunu belirten Ubeyde Cerrah Erdemsoy ise, \"Ben gecemi gündüzüme katıp buraya gelmişim. Bana sorun çıkartıyorlar. O kadar çalıştım, çabaladım. Fotoğraf yok diye almıyorlar beni. Daha önce aynı kimlikle sınava girmiştim hiçbir sorun yoktu. Çok üzüldüm. Masa başında bir memur olmak istiyordum\" diye konuştu. 
FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKKONYA DHA KONYAUbeyde Cerrah ErdemsoyAynıErdemsoyBenKadir ErdemsoyMeslekiTeknik Anadolu Lisesi YetkililerOğlununGeçenAralıkBenimKimliğindeBuSayın CumhurbaşkanımaMemurHAYALİM MEMUR OLMAK Hayalinin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24