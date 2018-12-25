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Engelli genç bir günlüğüne polis oldu

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da Mamak Belediyesi Ahmet Yesevi Aile Merkezi Özel Eğitim El Sanatları Kursu öğrencisi olan engelli Berat Eskitürkoğlu (29), 1 günlüğüne polis oldu

25 Aralık 2018 14:19

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da Mamak Belediyesi Ahmet Yesevi Aile Merkezi Özel Eğitim El Sanatları Kursu öğrencisi olan engelli Berat Eskitürkoğlu (29), 1 günlüğüne polis oldu.
Özel Eğitim El Sanatları Kursu öğrencisi olan ve orta düzeyde zihinsel engeli bulunan Berat Eskitürkoğlu’nun polis olma hayali gerçek oldu. Akdere Polis Karakolu görevlileri tarafından Ahmet Yesevi Aile Merkezi\'nde ziyaret edilen Eskitürkoğlu, bir günlüğüne polis oldu. Akdere Polis Karakolu\'na götürülen Eskitürkoğlu, polis memurları ile devriyeye çıkıp, karakol gezdi. Polis yeleği giyip, polis şapkası da takan Türkoğlu,  bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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