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Engelli genç 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da evde yemek pişirmek isterken elbiselerinin tutuşması sonucu yanarak ağır yaralanan engelli 33 yaşındaki Seyitali Aslankaya öldü

17 Ekim 2017 17:42

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da evde yemek pişirmek isterken elbiselerinin tutuşması sonucu yanarak ağır yaralanan engelli 33 yaşındaki Seyitali Aslankaya öldü.
Olay, 6 gün önce Kavak İlçesi Dura Mahallesi\'nde meydana geldi. Yürüme engelli olan ve tekerlekli sandalyede yaşayan Seyitali Aslankaya, evlerinde yemek pişirmek için mutfağa girdi. Ocağı tutuşturmak isterken elbiseleri tutuşan talihsiz genç kısa sürede alev topuna döndü. Çığlıklar üzerine mutfağa koşan baba Alaattin Aslankaya oğlunun yanan elbiselerini söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunun büyük bir kısmı yanan Aslankaya\'yı ambulans ile Kavak Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edilerek burada tevavi altına alındı. Seyitali Aslankaya, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

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