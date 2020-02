Engelli genç, 3 aylık maaşını Yıldırımspor'a bağışladı

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesinde işitme engelli Ahmet Karabulak, üç ayda bir aldığı engelli maaşı olan bin 100 lirayı, Bölgesel Amatör Ligi\'nde (BAL) mücadele eden Karlıova Yıldırımspor’a bağışladı.

Karlıova ilçesinde doğuştan konuşma ve işitme engelli, evli ve 1 çocuk babası Ahmet Karabulak (30), 3 aylık engelli maaşı olan bin 100 lirayı, ilçenin tek takımı olan Karlıova Yıldırımspor\'a bağışladı. Karlıova Yıldırımspor Başkanı Nihat Karabağ, bu anlamlı bağış için Karabulak\'a teşekkür ederek, \"Dört yıldır bu kulübün bütün işlerini yürütürken bizimle birlikte emekleriyle, gerek ilçedeki maçlarda, gerekse deplasmanlara takımımızla birlikte gelerek her türlü fedakarlığıyla bizlere destek olan kardeşimizin, 3 aylık engelli maaşını kulübümüze bağışlaması, bizleri çok gururlandırdı. Bu futbol sezonunda aldığımız bütün başarıları kardeşimiz Ahmet\'e armağan edeceğiz. Bu duyarlılığı için kardeşimize çok teşekkür ederiz\" dedi.

Ahmet Karabulak ise, işaret dili ile yaptığı konuşmada, \"Ben yüzde 45 konuşma ve işitme engelliyim. İlçemizi ve ilçemizin tek takımı olan Karlıova Yıldırımspor\'u seven biriyim. Yönetimdeki arkadaşlarımızın emeğini görünce ben de gücümün yettiği kadar bir bağışta bulundum. Bu bağışı isteyerek, gönülden yaptım. İlçemiz için önemli olan takımımızı yalnız bırakmayalım, bütün Karlıova halkından ve işadamı ağabeylerimden ricam, ilçemizin bu takımına hep beraber destek çıkalım\" diye konuştu.

Karlıova Yıldırımspor futbolcuları ve yönetimi yapılan anlamlı desteği hiçbir zaman unutamadıklarını, böyle desteklerin takımın başarısında büyük rol oynadığını söyledi. Yıldırımspor kalecisi Necati Demirbaş, \"Öncelikle Ahmet kardeşimizi, yapmış olduğu duyarlılıktan dolayı şahsım ve diğer futbolcu kardeşlerim adına çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık olarak 16-17 yıldır bu camia içerisindeyim, gerek amatör olsun, gerek profesyonel olsun, hayatım boyunca hiç tanık olmadığım bir şeye tanık oldum, engelli bir arkadaşımızın takıma maaşını bağışlaması beni çok duygulandırdı ve şu an bu duyguyu dile getirirken bile tüylerim diken diken oluyor. Bu özveriye Karlıova veya il dışında olan, yurt dışında olan tüm değerli insanlarımızdan aynı katkıyı bekliyoruz\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI