Engelli-evde bakım yardımı alanların raporlarının geçerlilik süresi uzatıldı

Engelli-evde bakım yardımı alanlarının raporlarının geçerlilik tarihi mayıs ayı sonuna kadar uzatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, sağlık kuruluşlarını elzem olmayan durumlarla meşgul etmemek ve halk sağlığını tehlikeye atmamak amacıyla engelli-evde bakım yardımı alanlarının raporlarının geçerlilik süresinin uzatıldığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; “Engelli aylığı alan ve Evde Bakım Yardımından yararlanan engellilerimizin, 1 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında süresi dolan raporlarını Mayıs ayı sonuna kadar geçerli sayıyoruz” dedi.

Daha önce bir duyuruyla, engellilerin mağdur olmasını önlemek için 1 Mart ve sonrasında süresi dolan raporların da mayıs ayı sonuna kadar geçerli kabul edileceği açıklanmıştı. Bakan Selçuk; “81 İl Müdürlüğümüze gönderdiğimiz talimatla, 1 Ocak ve 1 Mart arasında raporunun süresi bitmiş olan engellilerimizin de hak kaybına uğramasının önüne geçmiş olduk" diye konuştu.