Engelli Emrehan'ın engeli yetersizmiş

T24- Tüm vatandaşları sosyal güvenlik şemsiyesi altına alacağı belirtilen Genel Sağlık Sigortası (GSS), getirdiği maddeler nedeniyle kronik hastaların mağduriyetine yol açtı.



Milliyet'te Mithat yurdakul imzasıyla yayımlanan habere göre, İzmir’de, kalıtsal metabolik hastalığı (Fenilketonüri) ve buna bağlı zihinsel engelli (Mental Retardasyon) olan bir gence, bundan böyle tedavisini sürdürebilmesi için prim ödemesi gerektiği bildirildi.



Babası inşaat işçisi olan genç, özürlü sağlık raporu bulunduğu halde “hayatını kazanamayacak derecede malul sayılamayacağı” gerekçesiyle ilaçlarını ve oldukça pahalı olan özel beslenme ürünlerini alamadı.

Fenilketonüri ve Mental Retardasyon rahatsızlığı olan Emrehan Artun’un özürlü raporu, yeni sosyal güvenlik mevzuatı nedeniyle iptal edildi. Özürlü sağlık raporu bulunan ancak 18 yaşını geçen Artun, GSS’den primsiz faydalanamama ile karşı karşıya kaldı ve ilaçlarını, hastalığının gerektirdiği özel beslenme ürünlerini alamadı.

Prim ödemesi gerekiyor

Alınan bilgiye göre 1993’te doğan ve doğumundan kısa süre sonra rahatsızlığı ortaya çıkan Artun, tedavi altına alındı. Son olarak 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi Endokrin ile Beslenme ve Metabolizma Polikliniği’nde tedavi edilen Artun’a, 1 Ocak 2012 itibarıyla yürürlüğe giren zorunlu GSS düzenlemesinin ardından gittiği son kontrolde SGK’ya başvurması gerektiği söylendi.



18 yaşını dolduran ve SGK tarafından, “hayatını kazanamayacak derecede malul sayılamayacağına” karar verilen Artun’un sosyal güvenlikten yararlanmaya devam edebilmesi için prim ödemesi gerektiği belirtildi.

Annesi yoksulluk testine girdi

Artun’un annesi Emine Artun şu bilgileri verdi: “SGK’dan gelen yazıya göre, Tepecik Hastanesi’nde toplanan kurul, oğlumun hayatını kazanamayacak derecede malul sayılamayacağına karar vermiş. Oğlumun tedavisi için gerekli besin ve kontrollerin raporu için toplanan doktorlar kurulu, Mental Retardasyon’u hastalık saymış ama Fenilketonüri’yi hastalık saymamış. SGK’ya itiraz ettim. Yoksulluğumu iyice görsün ve beni anlasınlar diye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na giderek gelir testine girdim.



Emrehan’ın Fenilketonüri hastalığından ötürü çok özel ve pahalı bir beslenme ihtiyacı var. Bu gıdaların özelliği, düşük protein ve fenilalanin içermesidir. Onun yiyebileceği ekmek, makarna bile farklı ve oldukça pahalı. Çok dikkat etmeme rağmen aylık yaklaşık beslenme gideri 600 TL’yi tutuyor. Bu hastalıkta diyet tedavisi yaşam boyudur. Süt ve süt ürünleri, yumurta, et ve et ürünleri, normal ekmek, kuruyemiş, kuru baklagil ve hazır besinleri tüketmesi yasak.”