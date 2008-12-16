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Yaşam

Engelli eğitimine yeni düzenleme

MEB, özel eğitim ihtiyacı olan engelli öğrencilerin, engeli bulunmayan yaşıtlarıyla birlikte öğrenim görmesini sağlayan düzenlemeyi yeniledi.

16 Aralık 2008 02:00

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim ihtiyacı olan özürlü öğrencilerin, engeli bulunmayan yaşıtlarıyla birlikte öğrenim görmesinİ sağlayan eğitimi yeniden düzenledi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel eğitim ihtiyacı olan özürlü öğrencilerin, engeli bulunmayan yaşıtlarıyla birlikte öğrenim görmesine olanak sağlayan kaynaştırma yoluyla eğitimi bir genelgeyle yeniden düzenledi. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik imzasıyla yayımlanan genelgeyle getirilen bazı yeni düzenlemeler şöyle:

“32-72 ay arasındaki engellilerin zorunlu olan okul öncesi eğitimi, gerektiğinde bir yıl daha uzatılabilecek. Yazma güçlüğü olan öğrencilerin değerlendirmesi sözlü, konuşma güçlüğü yaşayanların yazılı yapılacak. İşitme yetersizliği olan öğrenciler isterlerse yabancı dil dersinden muaf tutulacak. Özel eğitim gerektiren öğrenciler istemeleri halinde merkezi sistemle yapılan Seviye Belirleme Sınıvı'na (SBS) katılabilecek.

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