Engelli düşler Çankaya’daydı

Engellilere duyarlılığı ile bilinen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün himaye ettiği, "Eğitim Her Engeli Aşar" kampanyası dün Çankaya Köşkü'nde düzenlenen programla başladı. Kimi bedensel, kimi de zihinsel engelli 8.5 milyonluk nüfusun öyküleri Çankaya Köşkü'nde, ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla renklendi. TBMM'nin tek engelli milletvekili olan Lokman Ayva'nın öncülüğüyle başlatılan ve 3 yıl sürecek projenin tanıtımına Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Devlet Bakanı Nimet Çubukçu da katıldı. İki bakan, projeye destek verenlere plaketlerini verdi. SABAH'ın medya ana sponsoru olduğu projeye katılan futbolcu Hakan Şükür, engelli ikizler Fatih ve Burak ile kameralara poz verirken, sanatçı Metin Şentürk, Yıldırım Öcek, Doğa Rutkay ve Fatih Yüksek'in yanı sıra çok sayıda engelli ailesi de Köşk'teydi.Bayan Gül, konuşmasında herkesi empati yapmaya çağırdı ve Süpermen karakteriyle tanınan ünlü aktör Christopher Reeve'in kaza sonucu felç olduğunu anımsattı. Gül, "Eminim kahramanlığın simgesi bir karakteri oynayan Reeve hayatının geri kalanını tekerlekli sandalyede geçireceğini bilmiyordu" dedi.Beyaz, sunumunda yıllarca Ankara Yenimahalle'de yaşadığını belirtip, "Önünden dolaşarak geçtiğim bu mekânın içinde olmak benim için çok değerli. Bu projenin takipçisi olacağım ve bunu Beyaz Şov'a da taşıyacağız" dedi. Beyaz'ın "Ben neden buradayım, çünkü R'leri söyleyemiyorum, Ama söyleyebildiğim 28 harfle ne yaptığın önemli" sözleri de davetlileri güldürdü. Beyaz Ay Derneği'nin de başkanı olan Ayva konuşmasına Öztürk'e yanıt vererek başladı: "Beyaz bile eğitim görmüş, bizler rahat olalım. Sizi kendimize örnek aldık." Ayva daha sonra hayat hikâyesini anlattı: "Komşular annemle babama 'fitre ve zekatımızı siz olmasanız da Lokman'a veririz. Bir kadın bulup evlendirelim' demişlerdi. Ah o günler ne rahattı, sınav derdi yoktu, seçmen derdi yoktu." Beyaz, Ayva'ya, "Hiç keşke o günlere dönsem dediniz mi" sorusunu yöneltti. Ayva, masterin ardından doktora da yapacağını anlattı ve "Ben hep muhtaç olsam bu hayat ne kadar benim olabilirdi ki" dedi.Engelliler Korosu'ndan 5 çocuk, sanatçı Eda Resureccion ile birlikte Sezen Aksu'nun Onno Tunç ile birlikte yazıp bestelediği Düş Bahçeleri'ni seslendirdi. Engelli çocuklar kısa bir çalışmanın ardından kameralar karşısına çıkarken, şarkının dizeleri dinleyenleri ağlattı. İşte o sözler: Yürüyorum düş bahçelerinde / Gördüm düşümden büyük bahçe yok / Yüreğimin kuşları konmuş / Telgrafın tellerine / Neşesi gurbet selamlarından çok / A benim dilsiz dillerim / A benim sessiz ellerim / Yakala saçından tut hayatı / Çevir yüzüne öp öp/ Duruyorum vaktin seherinde / Değiştirdim takvimleri gece yok/ Yüreğimin kuşları konmuş / Telgrafın tellerine / Neşesi gurbet selamlarından çok,Hayrünnisa Gül'ün 'Eğitim Her Engeli Aşar' kampanyasına destek vermesinde 2 çocuk önemli rol oynadı. Bunlardan biri 2 ay önce Moskova ziyareti sırasında tanıştığı Sümeyye Boyacı'ydı. Kolları olmayan Sümeyye, ayak parmaklarıyla yaptığı resmi armağan ettiği Hayrünnisa Gül'ün, Ankara'da Dışişleri konutunda konuğu oldu: Gül, konuşmasında Sümeyye'yi şöyle anlattı: "Güzel kızımızın doğuştan kolları yok ama o ihtiyaçlarının büyük bölümünü kendisi karşılayabiliyor. Ayaklarıyla çok güzel resim yapıyor, tahta boyuyor, hamur açıyor. Sümeyye, 23 Nisan'da yurtdışında sergi açacak. Aynı zamanda başarılı bir yüzücü." Bayan Gül'ü etkileyen diğer çocuk ise Enes Deniz'di. Enes, 2 ay önce Gül'e babası Aziz Deniz'in yardımıyla mail attı ve yardım istedi. Gül, Enes'i şöyle anlattı: "6 yaşında Braille alfabesini öğrenmiş. 4 yıl üst üste sınıf birincisi olmuş. Konservatuvarın piyano bölümünü birincilikle kazanmış. Yüzde 100 absolute, yani her sesi duyabilen bir kulağa sahip." Etkinliğe Cumhurbaşkanı Gül katılmadı ama makam odasından programı izledi.