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Sağlık

Engelli doğumlara neden olan ilaç davasında 81 milyon dolarlık anlaşma

1950'lerde hamilelik sancılarını önleyen bir ilaç olarak piyasaya sürülen thalidomide engelli doğumlara neden olduğu tespiti üzerine 1961 yılında piyasadan çekilmişti

03 Aralık 2013 09:50

Avustralya ve Yeni Zelanda'da Thalidomide ilacı nedeniyle kusurlu doğumlar yaşayan 100'den fazla kişinin başvurusuyla açılan davada anlaşmaya varıldı. Thalidomide ilacının dağıtımını yapan firmayı daha sonra satın alan İngiliz firması Diageo'nun 81 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

1950'lerde hamilelik sancılarını önleyen bir ilaç olarak piyasaya sürülen thalidomide engelli doğumlara neden olduğu tespiti üzerine 1961 yılında piyasadan çekilmişti. Son olarak açılan dava, ilaca karşı yıllar içinde açılan birçok davadan biri. Thalidomide, piyasadan çekilene kadar binlerce bebeğin engelli ve sorunlu doğmasına yol açmıştı.

BBC'nin Sidney'deki muhabiri Jon Donnison, mağdurları temsil eden avukatların, Diegeo firmasını tazminat ödemeyi kabul etmesi nedeniyle tebrik etti. İlacın Alman üreticisi Grunenthal firması ise, tazminat ödemeye yanaşmaması nedeniyle sert bir şekilde eleştiriliyor. Grunental aleyhinde açılan dava anlaşmayla düşürülmüştü.

Ancak mahkeme henüz bu anlaşmaya onay vermedi. Dünyada yaygın olarak kullanılan Thalidomide ilacına Türkiye Sağlık Bakanlığı'nca ruhsat verilmemesi sayesinde, etkiler Türkiye'de yaşanmamıştı. Şikayetçilerin avukatlarından Peter Gordon, dava sürecinin "zorlayıcı" olduğunu söyledi ve "Alınan sonuç, şikayetçilerin cesaretinin bir sonucudur" dedi. Thalidomide ilacı ilk olarak 1 Ekim 1957'de hamilelik ağrılarını hafifleten bir ilaç olarak piyasaya sürülmüştü. 

Şikâyetçilerden Monica McGhie, annesinin 50 yıl önce kullandığı Thalidomide ilaçları nedeniyle eksik uzuvlu olarak doğmuş. McGhie, "Bu anlaşma, çektiğim zorlukları ortadan kaldırmayacak fakat gerekli yardım ve bakım masraflarını karşılayabileceğim bilgisiyle geleceğe umutla bakmamı sağlayacak." demişti. Thalidomide bugün hala, cüzzam ve bir kanser çeşidi olan multipl miyelom hastalıklarının tedavisi için kullanılıyor.

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