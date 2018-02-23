Engelli dernek başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da başkanlığını yaptığı Uhuvvet ve İnfak Derneği\'nde dün sabah ölü bulunan Hüseyin Kılınç (50), bugün son yolculuğuna uğurlandı. Kılınç’ın cenazesinde engelli dernek üyeleri ve yardımda bulundukları mülteci aileler yalnız bırakmadı.

Olay, dün Samsun\'un İlkadım ilçesinde bulunan Uhuvvet ve İnfak Derneği\'nde meydana geldi. Eve gitmeyen dernek başkanı Hüseyin Kılınç\'tan haber alamayan kardeşi, dernek binasına gitti. Kapının açılmaması üzerine Kılınç\'ın kardeşi durumu polise bildirildi. Olay yerine gelen polisler, demir kapının camını kırıp içeri girdi. Yapılan incelemede, Hüseyin Kılınç oturduğu engelli aracından yüzüstü yere düşmüş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kılınç\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bir çocuk babası olan bedensel engelli Hüseyin Kılınç’ın cenazesi bugün Büyük Camisi’nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Derecik Mezarlığında toprağa verildi. Kılınç’ın cenazesine Canik Belediye Başkanı Osman Genç, engelli dernek başkanları, dernek üyeleri, mülteci aileler, yakınları ve sevenleri katıldı.



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