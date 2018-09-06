Engelli dalış rekortmeni, Balıkesir'in kurtuluşu anısına daldı

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- DÜNYA Engelli Dalış Rekortmeni Cem Esmeray (35), 6 Eylül Balıkesir’in Kurtuluş Günü nedeniyle, Anadolu’nun kahramanları anısına Balıkesir\'in Ayvalık ilçesinde sembolik olarak 15 metre derinliğe tüpsüz dalış gerçekleştirdi.

Bedensel engelli dünya rekortmeni Cem Esmeray, kahramanların anısına gerçekleştirdiği dalışa, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de sponsor oldu. Ayvalık sınırları içerisindeki, Türkiye’nin en büyük yüzölçümlü doğal sit alanı olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı bünyesindeki Çıplak Ada’nın doğusunda bulunan bir koyda gerçekleşen dalış etkinliğinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı 2 dalgıç Esmeray\'a eşlik etti. Engelli dalgıç Esmeray, üzerinde Malazgirt Kahramanı Alparslan, İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın fotoğraflarının bulunduğu, ‘Sevgi, saygı ve şükranlarımızı sunarız. Kuvva-i Milliye Şehri Balıkesir’ yazılı bir pankart açtı.

Esmeray, bu dalışı Kuvva-i Milliye Ruhu, 6 Eylül Balıkesir’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar anısına gerçekleştirdiğini ifade ederek, 1071 yılından bu yana Anadolu’yu Türklere vatan yapan tüm şehitler, gaziler ve liderler için böylesi bir organizasyonu hayata geçirdiklerini söyledi. Esmeray, “Bir engelli dalış sporcusu olarak bugün burada yaşadığım gururu kelimelerle ifade edebilmek mümkün değil. Tarihsel süreç içerisinde bazı şeyleri okuyarak gördük. Bazı şeyleri de günümüzde yaşayarak görmek zorunda kaldık. Keşke görmeseydik. Bu acıları yaşamasaydık. İnşallah Yüce Mevla’m bizi bu acılarla tekrar yaşatmaz” diye konuştu.



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