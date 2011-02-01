-ENGELLİ ÇOCUKLARA TACİZİNİ İTİRAF ETTİ CENEVRE (A.A) - 01.02.2011 - 54 yaşındaki bir adamın, İsviçre ve Almanya'da, 29 yıl boyunca bakım evlerinde kalan 100'den fazla engelli çocuğa cinsel tacizde bulunduğu belirtildi. İsviçre polisi, kimliği açıklanmayan adamın çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf ettiğini kaydetti. Polis, 1982 yılından bu yana terapist olarak çalışan ve kimliği açıklanmayan adamın 9 farklı bakım evinde çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu belirtti. Bern polisi özel soruşturma birimi yetkilisi Gabriele Berger, Bern'de gazetecilere yaptığı açıklamada, zanlının aleyhinde, çekilen video görüntüleri ve fotoğraflar bulunduğunu söyledi. Zanlının, 2010 yılının Nisan ayında gözaltına alındığı ve o tarihten itibaren tutuklu olduğu kaydedildi.