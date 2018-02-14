Engelli çocuklara Sevgililer Günü kutlaması yapıldı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Buca ilçesinde yaşayan bir grup gönüllü, 14 Şubat Sevgililer Günü\'nde 30 Ağustos İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı\'nı ziyaret ederek orta ve ağır zihinsel engelli öğrencilere hediyelerle sürpriz yaptı. Balon ve oyuncaklarla keyifli anlar yaşayan çocuklar, müzikle dans etti.

Buca\'daki bir grup gönüllü, 14 Şubat Sevgililer Günü\'nde özel eğitim alan çocukları unutmadı. Sosyal medya üzerinden haberleşip Güzin Kıryayla (36) öncülüğünde bir araya gelen gönüllüler, aldıkları hediyeler ve hazırladıkları yiyeceklerle engelli öğrencilerin mutluluğunu paylaştı. 12 orta ve ağır zihinsel engelli öğrenci ile 2 otizmli öğrencinin eğitim gördüğü 30 Ağustos İlkokulu\'na Sevgililer Günü sürprizi yapan grup, oyuncak ve elbiselerden oluşan hediye paketlerini tek tek sahiplerine teslim etti. Hediyelerin açılmasından sonra şarkılar çalıp çocuklarla dans eden Kıryayla, \"Bugünü herkes sevgilisiyle, en sevdiği insanlarla geçiriyor. Biz de zihinsel engelli ve otizmli çocuklarla birlikteyiz. Hediyeler getirdik onlarla birlikte pasta kestik. Böyle özel günler, çocuklarla kutlanınca daha anlamlı hale geliyor\" dedi.

ÇOCUKLARIN COŞKUSUNA ORTAK OLDULAR

30 Ağustos İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğretmenleri Özlem Akdoğan, Canan Türe ve Sevgi Günay, 13-15 yaş arası farklı yaş gruplarından öğrencilere sürpriz yapan gönüllülere teşekkür etti. Çocukların bu etkinlikler sayesinde sosyalleştiğini dile getiren Özlem Akdoğan \"Biz çocuklarımızın bazılarına okuma yazma öğretiyoruz. Bazıları 4 işlem yapabiliyor. Bazıları ses düzeyinde okuma yazma öğreniyor. Bazılarıylaysa sadece davranış çalışıyoruz. Haftada 1 gün Tenis Kulübü\'ne götürüyor, hem spor yapmalarını, hem de verimli bir aktiviteye katılmalarını sağlıyoruz. Ancak okulda yapılan bu ziyaretler, onların daha mutlu olmalarını sağlıyor\" diye konuştu.

FOTOĞRAF