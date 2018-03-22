T24 LogoT24 Logo
Gündem

Engelli çocuklar kuru fasulye pilav partisinde buluştu

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'da zihinsel engelli çocuklar için kuru fasulye pilav partisi düzenlendi

22 Mart 2018 13:01

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da zihinsel engelli çocuklar için kuru fasulye pilav partisi düzenlendi. Yemekte buluşan çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı.
Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPADER) Başkanı Derviş Göçmen ve yönetim kurulu üyeleri, 21 Mart Dünya Down Semdromu ve Farkındalık Günü\'nde Seyhan Özel Eğitim Uygulama Merkezi\'nde eğitim gören zihinsel engelli çocuklar için kuru fasulye pilav partisi düzenledi. Hayrettin Baba Aşevi\'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan engelli çocukların oldukça keyifli olduğu görüldü. Eğitmenlerin de katıldığı etkinlikte çocuklara, kuru fasulye ve pilav ile yöresel tatlılar ikram edildi.
Seyhan Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Oğuzhan Kibar, \"Aslında engeller beyinlerdedir. Ben çocuklarımızın engelli olduğunu düşünmüyorum, ama toplumun yapısının engelli bireylere bakış açısının değiştirilmesi lazım. Böyle güzel insanlar olduktan sonra eminim ki hiç engel kalmayacak\" dedi.  Çocuklarla yakından ilgilenen ADAPADER Başkanı Derviş Göçmen ise eğitmenler ve Hayrettin Baba Aşevi\'ne destekleri için teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yusuf BAŞTUĞADANA DHA ADANAYemekteAdana AşçılarPastacılar Derneği ADAPADER Başkanı Derviş GöçmenMart Dünya Down SemdromuFarkındalık Günü SeyhanEğitim Uygulama MerkeziHayrettin Baba AşeviEğitmenlerinSeyhanEğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24