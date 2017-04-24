T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Engelli çocuklar için At'la Terapi Merkezi açılıyor

Türkiye Jokey Kulübü’nün dördüncü At’la Terapi Merkezi, Bursa'da açılıyor

24 Nisan 2017 22:06

Türkiye Jokey Kulübü’nün engelli çocukların tedavisine alternatif olarak hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi At’la Terapi Merkezi, İstanbul Veliefendi, Diyarbakır ve İzmir Şirinyer hipodromlarının ardından Bursa Osmangazi Hipodromu’nda açılıyor.

Bursa Osmangazi Hipodromu bünyesinde faaliyet gösterecek At’la Terapi Merkezi’nin açılış töreni, 12 Mayıs Cuma günü saat 17.00’de Türkiye Jokey Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Şenlik havasında kutlanacak açılış kapsamında, çocukların keyifli vakit geçirmesi için çeşitli oyun ve aktiviteler düzenlenecek. Saat 18.30’dan itibaren ise çocuklar, Gülben Ergen’in şarkılarıyla eğlenecek.

Özel olarak yetiştirilmiş atlar ve uzman terapistler eşliğinde uygulanan seanslarla fiziksel, zihinsel ve duygusal bozukluğu olan çocukların gelişimine katkı sağlayan At’la Terapi Merkezi, haftanın 3 günü salı, perşembe ve cuma günleri 10.30 – 17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Merkezden, tedavisine doktor raporuyla izin verilen tüm engelli çocuklar ücretsiz olarak yararlanabilecek

 

ETİKETLER

engelliatterapijokey kulubü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24