Engelli çocuklar için At'la Terapi Merkezi açılıyor

Türkiye Jokey Kulübü’nün engelli çocukların tedavisine alternatif olarak hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi At’la Terapi Merkezi, İstanbul Veliefendi, Diyarbakır ve İzmir Şirinyer hipodromlarının ardından Bursa Osmangazi Hipodromu’nda açılıyor.

Bursa Osmangazi Hipodromu bünyesinde faaliyet gösterecek At’la Terapi Merkezi’nin açılış töreni, 12 Mayıs Cuma günü saat 17.00’de Türkiye Jokey Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Şenlik havasında kutlanacak açılış kapsamında, çocukların keyifli vakit geçirmesi için çeşitli oyun ve aktiviteler düzenlenecek. Saat 18.30’dan itibaren ise çocuklar, Gülben Ergen’in şarkılarıyla eğlenecek.

Özel olarak yetiştirilmiş atlar ve uzman terapistler eşliğinde uygulanan seanslarla fiziksel, zihinsel ve duygusal bozukluğu olan çocukların gelişimine katkı sağlayan At’la Terapi Merkezi, haftanın 3 günü salı, perşembe ve cuma günleri 10.30 – 17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Merkezden, tedavisine doktor raporuyla izin verilen tüm engelli çocuklar ücretsiz olarak yararlanabilecek