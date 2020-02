Engelli çocuklar eğlenerek kek yaptı

Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA, (DHA)- ADANA\'da zihinsel engelli çocuklar, usta aşçılarla birlikte eğlenerek kek yapmayı öğrendi.

Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPADER) Başkanı Derviş Göçmen ve yönetim kurulu üyeleri, Engelliler Haftası dolayısıyla Sihirli Eller Özel Eğitim Merkezi\'nde eğitim gören zihinsel engelli çocuklarla buluştu. Gizerler Alışveriş Merkezi\'nin mutfağında gerçekleştirilen etkinliğe katılan engelli çocukların oldukça keyifli olduğu görüldü. Eğitmenlerin de katıldığı etkinlikte usta aşçılar, çocuklara kek yapmayı öğretip uygulamalı olarak eğitim verdi. Çocuklar, eğitimin ardından hünerlerini sergileyerek lezzetli kekler yapıp birbirlerine ikram etti.

Çocuklar oldukça mutlu olduklarını söylerken ADAPADER Başkanı Derviş Göçmen, engellilere yönelik farkındalık oluşturmak istediklerini vurguladı. Çocukların mutluluklarının her şeye değer olduğunu anlatan Göçmen, \"Her zaman her koşulda onlarla beraberiz. Onlar gülsün yeter ki\" dedi.

