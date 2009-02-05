Engelli çalıştırmayan işverene para cezası

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Zonguldak İl Müdürü Cemal Yiğit, "Yasa gereği iş yerinde engelli çalıştırmadığı belirlenen bir firmaya, 546 bin TL idari para cezası uygulandı" dedi.



Yiğit, yaptığı açıklamada, 50 ve üzerinde işçi çalıştıran kamuya ait iş yerlerinde yüzde 4, özel sektörde de yüzde 3 oranında engellinin istihdam edilmesi zorunluluğu bulunduğunu söyledi.



Kentte, 2007'de kamu ve özel sektör olmak üzere 235, geçen yıl da 165 engellinin işe yerleştirildiğini anlatan Cemal Yiğit, şunları kaydetti:



"Müdürlüğümüz çalışanları iş yerlerini dolaşarak yasayı izah ediyor, uygulanmaması durumunda cezai işleme tabi tutulacaklarını anlatıyor. Geçen yıl çalıştırılmayan her engelli için 1357 TL para cezası uygulandı, bu yıl ise 1519 TL para cezası uygulanacak. Yasa gereği iş yerinde engelli çalıştırmadığı belirlenen bir firmaya 546 bin TL idari para cezası uygulandı. Ancak, cezaya karşıyız, amacımız, sorunları diyalogla çözebilmektir."



Yiğit, geçen yıl 442 engellinin iş kaydının yapıldığını, 1064 kişinin de iş için sırada beklediğini belirterek, kamu iş yerlerinde istihdam edileceklerin Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamına dahil olduğunu, ilköğretim okulu mezunları ile okuma yazma bilmeyenlerin ise kuraya tabi tutulduğunu dile getirdi.



(AA)

