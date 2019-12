-Engelli çalıştırmamanın faturası ağır oldu ZONGULDAK (A.A) - 29.10.2011 - Zonguldak'ta yasa gereği zorunlu olan oranda engelli çalıştırmayan 3 fabrikanın sahibine 1 milyon 817 bin lira ceza uygulandı. İş Kanunu'nun ilgili maddesine göre kamuda her 50 işçi için yüzde 4, özel sektörde ise yine her 50 işçi için yüzde 3 oranında engelli personel çalıştırma zorunluluğuna uymayan işletmelere para cezası uygulanıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) görevlilerince yapılan denetimler sırasında engelli istihdamına yönlendirilen firma sahipleri, uyarılara rağmen istihdam sağlamamaları durumunda çalıştırmadıkları her personel için bin 672 lira ceza ödüyor. İŞKUR Zonguldak İl Müdürü Cemal Yiğit, kentte bu yılın 9 ayında kamu ve özel sektörde bin 596 engellinin işe yerleştirildiğini söyledi. Engellilerden bin 295'inin özel sektörde, 301'inin kamuda istihdam edildiğini ifade eden Yiğit, şunları kaydetti: ''Özel sektörde engelli işe yerleştirme sayımızda geçen yıla oranla artış yaşanmaktadır. Ancak uyarılarımıza rağmen engelli istihdam etmemekte direnen işletmeler de oluyor. Cezacı bir kurum değiliz. Ceza yaptırımını en son uyguluyoruz. Bu yıl yasa gereği çalıştırması gereken oranda engelli istihdam etmeyen 3 fabrikanın sahibine 1 milyon 817 bin lira ceza verdik. İşletmelere çalıştırmadıkları her engelli için aylık bin 672 lira ceza uyguluyoruz. Geçen yıl aynı şekilde bir fabrikamıza 1 milyon 690 bin lira ceza vermiştik.''