Engelli Büşra, Kız Kulesi'ni görme hayalini gerçekleştiren NEVÜ'yü kazandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR\'de bedensel engelli Büşra Ay (21), 4 yıl önce uçağa binme ve İstanbul\'a gidip Kız Kulesi\'ni görme hayalini gerçekleştiren Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi\'nin (NEVÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü\'nü kazandı.

Ürgüp ilçesinde oturan bedensel engelli Büşra Ay\'ın uçağa yıllardır uçağa binmek ve İstanbul’a giderek Kız Kulesi\'ni görmek istediğini öğrenen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) akademisyenleri ve öğrenciler, harekete geçti. \'Umuda Bir Adım da Excellence Animasyon\' adı altında gece düzenleyen akademisyenler ve öğrenciler, bilet satışından sağlanan gelirle genç kızın bu hayalini yerine getirdi. Kapadokya Havalimanı\'ndan uçakla İstanbul\'a yolcu edilen Büşra ve annesi Suzan Ay, Florya Sosyal Tesisleri\'ndeki kahvaltının ardından Galata Kulesi, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı\'nı gezdi. Kız Kulesi manzaralı bir otelde konaklayan Büşra, akşam yemeğini ve sabah kahvaltısını da bu eşsiz manzara karşısında yaptı. Son olarak Miniatürk\'ü gezip görme imkanı sunulan Büşra ve annesi, tekrar uçakla Nevşehir\'e döndü.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİREN ÜNİVERSİTEYİ KAZANDI

Büşra Ay, bu yıl girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı\'nda (YKS) aldığı puanla, 4 yıl önce hayalinin gerçekleşmesini sağlayan NEVÜ\'nün Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü\'ne girmeye hak kazandı.

AİLESİYLE REKTÖR BAĞLI\'YI ZİYARET ETTİ

Büşra Ay, annesi Suzan ve babası Çetin Ay ve biri kendisi gibi bedensel engelli 2 kardeşiyle birlikte Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı ziyaret etti. Büşra ve ailesini makamında ağırlayan Rektör Bağlı, hayata engelsiz sarılan Büşra’yı göstermiş olduğu başarısından dolayı tebrik etti. Bağlı, \"Hayata sımsıkı sarılan Büşra kızımızın bu azmi gerçekten de takdir edilecek bir başarı. Diğer taraftan kendisinin üniversitemizi tercih etmesi de ayrıca bizler için gurur verici oldu. Şahsım olarak Büşra kızımızı göstermiş olduğu bu başarısından ve azminden dolayı kutluyorum. Bizler bundan sonra Büşra’nın her türlü ihtiyacını karşılayarak, bundan sonraki hayallerinin gerçekleşmesine yardımcı olacağız” dedi.

FOTOĞRAFLI