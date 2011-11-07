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Yaşam

Engelli basketbolcu kardeşine böbreğini verdi ANTALYA (A.A)

07 Kasım 2011 13:27

-Engelli basketbolcu kardeşine böbreğini verdi ANTALYA (A.A) - 07.11.2011 - Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kuzey Kıbrıs Turkcell takımında forma giyen engelli basketbolcu, spor hayatının bitmesi pahasına bir yıldır diyalize giren kardeşine böbreğini verdi. Güzelyurt'ta yaşayan elektrik teknisyeni 35 yaşındaki Eray Tak, 3 yıl önce Akdeniz anemisi nedeniyle kronik böbrek yetmezliği çekmeye başladı. Diyalize giren, evli ve bir çocuk babası Tak'ın yaşaması için doktorlar organ nakli olması gerektiğini bildirdi. Durumu ailesine ve kardeşlerine anlatan Eray Tak'a böbreğini vermek için Kıbrıs'ta yaşayan 7 kardeşi de gönüllü oldu. Yapılan tetkiklerin ardından 7 kardeşten ikisinin böbreğinde problem olduğu, diğer 5 kardeşin ise böbreklerinin uyumlu olduğu ve herhangi bir sağlık problemlerinin bulunmadığı tespit edildi.  Bu sırada Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kuzey Kıbrıs Turkcell Engelli Basketbol takımında forma giyen 41 yaşındaki Duran Tak, kardeşlerinden en büyüğünün kendisi olması nedeniyle, bu görevin kendisine düştüğünü ve kardeşine böbreğini vereceğini söyledi.  4 yaşındayken geçirdiği çocuk felci nedeniyle yürüme güçlüğü çeken ve aynı zamanda vergi dairesinde çalışan Tak, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'nde Doç. Dr. Ayhan Dinçkan yönetiminde gerçekleştirilen operasyonla kardeşi Eray Tak'a böbreğini verdi.

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