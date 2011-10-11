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Yaşam

Engelli babaya doğum raporu

Görme engelli iki çocuk babası Rıza Sıktaş'a Iğdır Devlet Hastanesi 'doğum' raporu verdi.

11 Ekim 2011 03:00



T24- Iğdır'da görme engelli Rıza Sıktaş (39), ancak komedi filmlerinde rastlanacak bir olayla karşılaştı.Evli ve 2 çocuk babası Sıktaş'a Iğdır Devlet Hastanesi 'doğum' raporu verdi. Haberi duyunca şaşkına dönen Sıktaş, sorumlular hakkında dava açacağını söyledi.


Zaman'ın haberine göre, 12 yıl önce geçirdiği trafik kazasından sonra görme yeteneğini kaybeden Rıza Sıktaş, İl Sağlık Müdürlüğü'nde engelli kontenjanından çalışmaya başladı. Sıktaş, 'görüyor' diye şikâyet edilince 5 ay önce işten çıkarıldı. İşine geri dönmek için yargıya başvuran Sıktaş, engelli olduğuna dair Iğdır, Ankara ve Kars'tan aldığı sağlık raporlarını mahkemeye sundu.


Mahkeme Sıktaş'ı, yeni rapor için Iğdır Devlet Hastanesi'ne gönderdi. Sıktaş, hastanede kendisine daha önce çocuk doğurduğu bilgisi verilince şaşkına döndü. 4 yıl önce hastanede iki kez ultrasona girerek bebeğini kontrol ettirdiği, daha sonra da doğum yaptığı kayıtlarda görünen talihsiz adam, çevresinde alay konusu olduğu gerekçesiyle sorumlulardan şikâyetçi olacağını ifade etti.

Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Iğdır Devlet Hastanesi, yapılan son muayene sonunda Rıza Sıktaş'a sağ gözde yüzde 80, sol gözde ise yüzde 30'luk görme bozukluğu raporu verdi.

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