Engelli babası, engellilerin aracını ücretsiz tamir ediyor 

Halil COŞKUN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde oto elektrik ustası Mahmut Tatar, engellilerin arızalanan araçlarını ücretsiz tamir ediyor. Kendi kızının da engelli olduğunu söyleyen Tatar, \"Geçenlerde iki engelli arkadaşımız yanıma geldi ve araçları bozulduğu için evde mahsur kaldıklarını söyledi. O an çok zoruma gitti ve o acıyı çok iyi bildiğim için ücretsiz bakım ve onarım yapmaya karar verdim\" dedi.

Silopi ilçesinde oto elektrik ustası Mahmut Tatar (30), ilçede engellilerin kullandığı araçları ücretsiz tamir ediyor. 7 yaşında Sümeyye adında engelli kız çocuğu babası olan Tatar, engellilerin, araçlarını tamir etmekte büyük zorluklar yaşadıkları için araçları ücretsiz tamir etmeye karar verdiğini söyledi. Tatar, \"Bölgemizde engelli araçlarını tamir edecek servis olmadığı için engelli kardeşlerimiz sorunlar yaşıyor. 2 engelli arkadaşımız yanıma geldi ve araçları bozulduğundan dolayı evde mahsur kaldıklarını söyledi. O an çok zoruma gitti ve o acıyı çok iyi bildiğim için artık bundan sonra ücretsiz bakım ve onarım yapacağım dedim. Ben de yatalak bir engellinin babasıyım, benim de çocuğum yatalak ve yatağa mahkum. Bu acıyı çok iyi biliyorum. Engellilerimizin tekerlekli araç tamirine büyük paralar harcamak zorunda kaldıklarını görünce, böyle bir karar aldım. Bundan böyle tüm engellilerimizin araçlarını ücretsiz tamir edeceğim. Bu engelli kardeşlerimize vereceğimiz hizmetimiz Silopi ile sınırlı değildir. Amacımız, tüm Şırnak genelinde yaşayan engelli kardeşlerimize hizmet verebilmek\" diye konuştu.

​ENGELLİ DERNEĞİNDEN TATAR\'A PLAKET

Silopi Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Destekleme Derneği Başkanı Abdullah Süer, sergilediği örnek davranış nedeniyle Tatar\'a plaket verdi. Tatar\'ı iş yerinden ziyaret ederek, yaptığı girişimden dolayı tebrik eden Süer, \"Bu hizmet bölgemizde yoktu, tüm engelli kardeşlerim adına teşekkür ediyorum\" dedi.

Silopi\'de faaliyet yürüten özel bir rehabilitasyon merkezi yöneticisi Semire Coşkun ise \"Yollarımızın durumu ve araçların kalitesinden dolayı kullanılan akülü ve aküsüz tekerlekli sandalyeler kısa zamanda arızalanabilmektedir. Böyle sıkıntılar, engelli kardeşlerimizin kendileri ve yakınları için de istenmeyen sonuçlara sebebiyet verebiliyor. İlçemizde akülü- aküsüz tekerlekli sandalyelerinin bakım ve onarımını yapacak bir tamir evinin olmayışı ve maliyetlerinin yüksek olması engellilerimiz büyük mağduriyetler yaşatabiliyordu. Bu örnek davranışı sergileyen değerli ustamız Mahmut Tatar\'ın sayesinde bu sıkıntıların yaşanmayacak olması bizleri mutlu etti\" diye konuştu.

Tatar\'ın akülü tekerlekli aracını ücretsiz tamir ettiği engelli Emin Zeyrek, daha önce araçlarının arızalanmasıyla büyük sorunlar yaşadıklarını dile getirerek, \"İlçemizde akülü tekerlekli araçları tamir edecek yerin olmaması ciddi sorunlar yaşıyorduk. Biz engellilerin kullandığı araçların tamir ve bakımını bundan sonra ilçemizde ücretsiz yapılmasıyla sırtımızdan büyük bir yük kalkmış oldu. Bu hizmeti verecek olan Mahmut Tatar\'a Allah razı olsun\" diye konuştu.



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