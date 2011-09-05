Engelli asansörünün engelsizleri





T24- Taksim Meydanı'nda bulunan metroya inen özürlü asansörü engeli olmadığı halde kullananlarla doluyor. Bir an bile olsun boş kalmayan asansörü kullananlar çeşitli gerekçeler öne sürdü.









Milliyet'in haberine göre, küçük büyük, genç yaşlı demeden herkesin kullandığı asansör gün içerisinde hiç boş kalmıyor. Metro özürlü asansörü girişindeki yazıya aldırış etmeden binen vatandaşlar ilginç gerekçeler öne sürdü.



Genelde acil işlerinin olduğunu öne sürerek kullandıklarını söyleyenlerin yanı sıra tesadüfen bindiklerini söyleyenler de var. Asansör önünde arkadaşını bekleyen görme engelli bir kişi ise, insanların işin rahatına, kolayına kaçtıkları için özürlü asansörünü kullandıklarını söyledi. Bu sırada özürlü asansörünü kullananların yanı sıra yaşlı bir adamın metroya merdivenleri yürüyerek inmesi dikkat çekti.