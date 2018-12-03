Engelli asansörüne engelsiz işgali

Ali Can ZERAY/İSTANBUL,(DHA)- 3 ARALIK Dünya Engelliler Günü\'nde Taksim Metrosu İstasyonu\'nda, önceliği engelli, hamile ve yaşlı vatandaşların kullanımı için tahsis edilen asansörleri, \'engelsiz\' vatandaşlar ile turistlerin yoğun olarak kullanması dikkat çekerken, bu durum engelli vatandaşların da tepkisine neden oldu. Kalp ve iç hastalıkları rahatsızlığı nedeniyle yüzde 56 engelli olduğunu belirten Adil Işıl (63), engellilerin haklarının hiçe sayıldığını söyledi. Engelli olmayan vatandaşların engelli asansörünü yoğun kullanması nedeniyle asansörün bozulup engelli vatandaşlara hizmet veremediğini anlatan Işıl, \"Artık engelli, engelsiz fark etmiyor, kimse dikkate alıp engellilerin haklarına saygı göstermiyor. Ben yürümekte zorluk çekiyorum. Aynı zamanda kalp hastasıyım. Burada engelli asansörlerini engelli olmayan vatandaşların kullanması çok acı\" dedi.

\'ASANSÖRÜ KULLANAN ENGELLİYİ DÖVDÜLER\' İDDİASI

Engelli asansörünün hemen yanında simit satan Özkan Bilgin, tekerlekli sandalye ile asansöre binmek isteyen vatandaşın engelli olmayan bir vatandaş tarafından dövülerek darp edildiğini ileri sürdü. Bilgin, \"Engelliler biniyor ama çok az. Sağlam sporcular bile engelli asansörünü kullanıyor. En çok sağlamlar biniyor. Hatta engelli olmayanlar binmek için sıra kavgası bile yapıyorlar. Geçtiğimiz günlerde iki bacağı olmayan engelli bir vatandaşa engeli olmayan vatandaş, \'sen ineceksin dedi\' engelliye vurdu ve vatandaşlar tepki gösterince kaçtı\" diye konuştu. Engelli asansörünü kullanan vatandaşlar da, yanlarında yükleri olduğunu bahane ederek engelli asansörünü kullanmak zorunda kaldıklarını öne sürdü. Engelli asansörünün hemen yanında bulunan yürüyen merdivenlerin kullanılmaması ise dikkat çekti.

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