Engelli antrenörün 'Altın Kızlar'ı derecelerini kaptırmıyor

İSTANBUL, (DHA) - ADANA\'DAN İstanbul’a göç eden engelli atlet Ömer Cantay hayallerini gerçekleştirerek milli takım antrenörü oldu. Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Takımı’nda spor hocalığı yapan Cantay’ın \'Altın Kızlar\' adını verdiği takımı, Türkiye, Avrupa ve olimpiyatlarda şampiyon oldu.

Adana’da dünyaya gelen Ömer Cantay, 2 yaşında çocuk felci oldu. Atletizmle uğraşmaya başlayan engelli sporcu, Bağcılar Belediyesi’nden gelen teklif üzerine hayallerini gerçekleştirmek için 30 yaşında İstanbul’a geldi. Eşi Fatma Cantay’ın ısrarı üzerine İstanbul’a geldiğini ve burada tanıdığı kimsenin olmadığını söyleyen Cantay, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Eşim ve çocuğumla ilk kez geldiğim yabancı bir şehirde Bağcılar Belediyesi bize kapılarını sonuna kadar açtı. Ben de onların bana olan güvenini boşa çıkarmamak için çok çalıştım. Burada benim gibi engelli kardeşlerimin elinden tuttum. Kimine bu sporu öğrettim kiminin de daha iyi olmasını sağladım. Kısa süre sonra da Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm takımı hocası oldum”

‘ALTIN KIZLAR’ DERECEYLE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Cantay’ın yetiştirdiği sporcular sırasıyla il, Türkiye, Avrupa ve Olimpiyatlarda şampiyonluklar elde etti. Takımdaki Hamide Doğangün ve Zübeyde Süpürgeci, Paralimpik Olimpiyatları’nda Türkiye’den katılan ilk kadın atletler oldu. Bunun yanında Doğangün, Katar dünya şampiyonasında 2’nci, Süpürgeci de 3’üncü olurken, ikili Paris’te düzenlenen Grand Prix yarışlarında ise 1’inci ve 2’nciliği paylaştı. İtalya’da gerçekleşen Avrupa Gençler Şampiyonasında Nurşah Usta 2’nci, İsviçre’deki şampiyonada ise Zeynep Acet dereceye girdi. Aynı sporcular her yıl düzenlenen İstanbul Maratonu’nda ise ilk 3 sırayı kimseye kaptırmıyor. Cantay’ın ekibinde yer alan Hamide, Zübeyde, Zeynep ve Nurşah başarılarından dolayı \'Altın Kızlar\' adını aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da tebrik ettiği Altın Kızlar, son olarak 7 madalya kazandıkları Berlin 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’nda tarih yazdı. Altın Kızlar dereceleriyle hem rekor kırdı hem Avrupa Şampiyonu oldu.

“TAVŞANLIK YAPIYORUM, ONLAR KOVALIYOR BEN KAÇIYORUM”

Arkadaşlarının kendisine \'Yetenek Avcısı\' diye hitap ettiği Cantay, başarısının sırrını ise şöyle açıkladı:

“Ben sporcularıma tavşanlık yapıyorum. Antrenmanlarda yan yana giderken ‘Geç beni geç beni’ diye bağırıyorum. Onlar kovalıyor ben kaçıyorum. Beni yakalamaya çalışmasalar kendi güçleriyle gidecekler. Ama beni geçmek isteyince güçlerinin üzerine çıkıyorlar. Onları çok yoruyorum. Tavşanlık yapabilmek için öğrencilerden daha fazla çalışıyorum. Eve bile özel alet yaptırdım. Boş vakitlerde de çalışıyorum.\"

Milli takım antrenörlüğüne yükselen Cantay, hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu belirterek, “Tokyo’da başarılı olacağımıza inanıyorum çünkü bize maddi ve manevi olarak her zaman yanımızda olan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı var” diye konuştu.