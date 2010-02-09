Engelli annesine bakıyor

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‘Engelli maaşıyla geçiniyorlar’

Konya’da doğuştan 2 kolunu da kullanamayan ve 2 yıl önce eşinden boşanan 55 yaşındaki Fatma Esen’e, 11 yaşındaki ilköğretim 2’nci sınıf öğrencisi oğlu Yaşar Ali Muhammed Ak bakıyor. Doğuştan kalbi delik olan ve halen tedavisi devam eden Yaşar, evde yemek yapıp, annesine yediriyor, annesinin günlük ihtiyaçlarını karşılıyor ve evin temizliği yapıyor.Merkez Selçuklu İlçesi Yeni Selçuk Mahallesi’nde yaşayan ve doğuştan kalbi delik olan Yaşar Ali Muhammed Ak’ı, ailesi okula geç kayıt ettirdi. Bu nedenle şu an Ahmet Perihan İlköğretim Okulu 2’nci sınıfta okuyan Yaşar, 2 yıl önce annesi ile babasının boşanması üzerine engelli annesinin bakımını da üstlendi. Hastalığıyla uğraşmanın yanı sıra evde yemek yapıp annesine yediren, annesinin günlük ihtiyaçlarını karşılamasında yardımcı olan Yaşar, evin alışverişini ve temizliğini de yapıyor. Annesinin durumuna çok üzüldüğünü ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını belirten Yaşar, “Ancak benim de hastalığımdan dolayı da zaman zaman nefesim kesiliyor, yürürken çok yoruluyorum” dedi.Boşandığı Eşi Mehmet Ali Ak’ın da doğuştan sağır ve dilsiz olduğunu anlatan anne Fatma Esen de şunları söyledi:“Boşanmadan önce eşim bana bakıyordu. Yemek yedirip, günlük ihtiyaçlarımı karşımamda yardımcı oluyordu. Fakat boşandıktan sonra son iki yıldır oğlum bana bakıyor. Bana kahvaltı ve yemek hazırlıyor. Yediriyor, içiriyor. Evin temizliği ile ilgileniyor. Oğlumun tedavisini sürdürüyor. Aylık 500 TL özürlü maaşı alıyorum. Onunla geçimimizi sağlıyoruz.”