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Yaşam

Engelli ağabeyini alevlerden kurtardı

Artvin’de bir evde çıkan yangında, okuldan dönen lise öğrencisi kızın, alevler için kalan engelli ağabeyini kurtardığı ortaya çıktı.

13 Mayıs 2009 03:00

Artvin’in Borçka ilçesindeki bir evde çıkan yangında, okuldan dönen lise öğrencisi kızın, alevler için kalan engelli ağabeyini kurtardığı ortaya çıktı.

Önceki akşam evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen engelli Hikmet Yüksel (28) ile kız kardeşi Nazlı Yüksel (14) dün taburcu edildi. Olayı anlatan Nazlı, dumanların yükseldiğini görünce hemen koşarak evlerine geldiğini ancak kendisinde anahtar olmadığı için yürüme ve konuşma engelli ağabeyinin yalnız kaldığı evlerine giremediğini söyledi.

Yan taraftaki inşaat halindeki binaya çıktığını belirten Yüksel, şunları anlattı: “Oradan bizim evin balkonuna geçtim. Evde ağabeyimi aramaya başladım. Ağabeyim baygın olarak yatıyordu. Suni teneffüs uyguladım. Sonra iki TEDAŞ görevlisi bizi kurtardı” dedi.

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