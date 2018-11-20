Engelleri sporla aştı

Gürkan DURAL- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- GİRESUN\'da, omurilikten anevrizmal kemik kisti teşhisinin ardından gerçekleştirilen ameliyat sonrası felç olup, tekerlekli sandalyeye mahkum olan Aysel Özgan (40), hayata sporla tutundu. Havalı tabanca branşında Türkiye’yi 3 kez olimpiyatlarda temsil eden, dünya kupalarında 4 kez dereceye giren paralimpik sporcu Aysel Özgan, gözünü 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na çevirdi.

Giresun\'da, 1989 yılında ortaokula başladığı yıl ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle eğitimine ara veren Aysel Özgan, boyun omurunda, omurilikten anevrizmal kemik kisti teşhisiyle gerçekleştirilen ameliyatı sonrasında felç oldu. Yarıda bıraktığı eğitimini açık öğretimden tamamlamasının ardından 2002 yılındaki bedensel engelliler için yapılan devlet memurluğu sınavını kazanarak devlet memuru olan Aysel Özgan’ın hayatı, 2004 yılında değişmeye başladı. Giresun’dayken, arkadaşlarının ısrarı üzerine Türkiye Şampiyonası’na katılan, ilk kez eline tabanca aldığı şampiyonayı birincilikle tamamlayan Özgan, ardından paralimpik Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonlarına katıldı. Şimdi Bursa’da memur olan Yıldırım Belediyespor bünyesinde çalışmalarını sürdüren Özgan, zorluklarının üstesinden pozitif düşüncesiyle geldiğini belirtti. Aysel Özgan, yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı’na anlattı.

\'TABANCADAN KORKAN BİR İNSANDIM\'

Ailesinin desteğiyle hayata bir an olsun bile küsmediğini belirten Aysel Özgan, sporla tanışmasını anlattı. 29 Kasım-2 Aralık 2004 tarihleri arasında Giresun’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nı anlatan başarılı sporcu, “Yarışmaya kadın olduğum için çağrılmıştım, normalde tabancadan korkan bir insanım. Sonrasında sırf Giresun’u temsil eden kadın olsun diye yarışmaya arkadaşlarımın da ısrarıyla katıldım. Normalde atıcılığı bilmiyordum. Yarışmada birçok şeyi gösterdiler, oradaki hocamın da yardımıyla atıcılık sporuna başladım” dedi.

TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLARAK SERÜVENE BAŞLADI

İlk kez katıldığı şampiyonada birincilik elde eden Aysel Özgan, “Yarışma esnasında etrafı izliyordum, herkes hazırlanıyordu. Hakem benim neden atış yapmadığımı sordu, Giresun’u temsilen geldiğimi ve sadece beklediğimi söyledim. Hiç atmazsam diskalifiye olacağım söylenince bende tabancaya baktım. Ama normal bir tabanca gibi değildi, nereden mermi koyacağımı söylediğimde hakem bana inanamadı. Sonrasında yarışmaya girdik, herkes 1 saat 15 dakikada atarken 20 dakika zor durdum. Gitmeye kalkıştığımda arkadaşım puanların okunacağını ve gitmemiz gerektiğini söyledi. Yarışmanın sonucunda birinci olmuşum. Herkes tebrik etti ve o günden itibaren atıcılık sporu başladı” diye konuştu.

\'ÖZGÜVENİM OLUŞTU\'

Ailesinin büyük destek verdiğini belirten Aysel Özgan, spor ile birlikte hayatının da değiştiğini aktardı. Özgan, \"Giresun’da devlet memurluğu yaparken aynı zamanda engelliler derneği için de organizasyonlara katılıyorduk. Daha önce de aktiftim, ancak bu kadar değildi, milli sporcu olunca özgüvenim oluştu. Sonrasında ben dışarı çıkarken kimseyi yanımda götürmedim, neden bizi çağırmıyorsun diye şaşırdılar ancak ben o sıra o özgürlüğü tattım. Özgürlük ile beraber özgüven çok muhteşem bir şey oldu. Sadece ben değil, herkes yapabilir düşüncesine girdim. O da çok hoşuma gitti, herkese benim gibi siz de bir şeyler başarabilirsiniz diye konuşuyordum, hatta sayemde spora girenler de oldu. Yalnızca atıcılık değil, sporun hangi branşında olursa olsun, benim için önemlisi sporu tatmak ve özgüvene sahip olmak. Rehabilitasyon gibi bir şey oldu benim için” şeklinde konuştu.

\'SPOR, SOSYAL YAŞAMIMIN PARÇASI OLDU\'

Sporu sosyal yaşamının bir parçası haline getirdiğini vurgulayan Aysel Özgan, “İlk başlarda çevremde bir kadın için ne tabancası diye tepkiler oluyordu. Güldüm geçtim, şimdi de iyi ki bu spora girmişsin diyorlar. Bende zaten artık bu sporu sosyal hayatımın içerisine dahil ettim. Kendime saatler belirledim, kondisyon çalışıyorum, antrenmanlarımı yapıyorum. Spor artık yarım gibi” dedi.

HEDEF 2020 TOKYO PARALİMPİK OYUNLARI

Bursa’da Yıldırım Belediyespor bünyesine çalışmalarına devam eden Aysel Özgan, 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları için de kolları sıvadı. Sırbistan’da Aralık ayının ilk haftası düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye\'yi temsil edecek olan Aysel Özgan, önümüzdeki yıl ise Dubai’deki şampiyona da olimpiyat kotasını tamamlamak için mücadele verecek.

BİRÇOK ŞAMPİYONADAN DERECEYLE DÖNDÜ

Aysel Özgan, ulusal ve uluslararası birçok şampiyonadan derece ile döndü. 2008 Pekin, 2012 Londra ve 2016 Rio olimpiyatlarında Türkiye\'yi temsil eden Aysel Özgan, geçen yıl Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen Bedensel Engelliler Atıcılık Dünya Kupası’nda havalı tabanca branşında dünya şampiyonu oldu. Dünya kupalarında 2012\'de altın, 2014’te bronz ve 2015’te de gümüş madalya kazanan Özgan, bu yıl ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Birçok özel şampiyonada da dereceye giren Özgan\'ın 30’un üzerinde madalyası bulunuyor.



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