Engelleri sahnede aştılar

Devlet Tiyatroları (DT) ile Başbakanlık Özürlüler Dairesi Başkanlığı, engellilerin yer aldığı tiyatro eserlerinin sahneye getirilmesi için el ele verdi. İki kurumun işbirliği protokolü kapsamında engellilerin sahne aldığı "Gitar" adlı tiyatro oyunu, 23 Mart Pazartesi günü seyirciyle buluşacak.



Engellilere yönelik duyarlılık ve farkındalığın geliştirilmesini amaçlayan eserlerin üretilmesini ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla, belirlenen illerde gösterimine ilişkin protokol, DT Genel Müdürü Lemi Bilgin ile Özürlüler İdaresi Başkanı Abdullah Güven arasında Küçük Tiyatro'da imzalandı.



Toplantıda konuşan Bilgin, insanların kendini en iyi ifade edebileceği yerlerden birinin de sahne olduğunu söyledi. Devlet Tiyatroları'nın bugüne değin engellilerin, sanat etkinliklerini izlemesi için imkanlarını seferber ettiğini anlatan Bilgin, bu protokol aracılığıyla gerçekleştirilecek sanat etkinliklerinde özürlülerin sahne üzerinde sanatseverlerle buluşma şansını yakalayacaklarını ifade etti.



Engellilerin bu yapıtta başarılı bir oyun sahnelediklerini aktaran Lemi Bilgin, "Özürlü arkadaşlarımızın sahneye çıktığı ve gerçekten son derecede profesyonel bir oyun sergilediği yapıtın da prömiyerini yapacağız. Bu eseri başka illerde de izleyiciyle buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.







DÜNYA TİYATRO GÜNÜ







Dünya Tiyatro Günü'nün yaklaştığını anımsatan Lemi Bilgin, tiyatronun, insanın kendini en iyi görebileceği ve tanıyabileceği yer olduğunu söyledi.



Sanatın her dalının kişinin gelişimine katkıda bulunduğuna işaret eden Bilgin, "Bir insan tiyatroyla tanışırsa ya da hangi sanat dalıyla haşır neşir olursa olsun hayatta daha mutlu ve başarılı olur" sözleriyle sanatın insan gelişimine katkısını özetledi.



Bugünün dünyasında her şeyin ekonomiye endekslendiğini belirten Bilgin, bununla beraber insanı var edenin felsefik ve sanatsal birikimler olduğunu anlattı. Bilgin, "Herkes sanatın içinde olsa böyle bir dünyada yaşamak kuşkusuz çok daha iyi olacaktır" diye konuştu.



Özürlüler İdaresi Başkanı Güven de engellilerin evinden çıkıp sosyal yaşamda, iş yaşamında yer alırken, sanat etkinliklerini izlerken, alışveriş merkezlerine giderken her aşamada yaşamını kolaylaştırmanın bir sosyal sorumluluk olduğunu kaydetti.



Özürlüleri toplumsal yaşamda tam olarak etkin kılmayı amaçladıklarını, tiyatro projelerinin de bu yoldaki en önemli adımlardan olacağını aktaran Güven, "Engellilerin onurlu ve üretken birer birey olmaları için bu projeler büyük önem taşımaktadır" dedi.



Tiyatro sanatının insan gelişimine katkısından da söz eden Abdullah Güven, duygularıyla insana mesajlar veren tiyatro yoluyla engellilere seslenmenin de onların sosyal yaşamda daha yoğun olarak yer almalarını sağlayacağını söyledi.



Eserde başrolü üstlenen Tolga Demiralp de engellilerin günlük yaşamda karşılaştığı bazı sorunlara değindi. Bu yapıtta yer almanın kendisi için çok anlamlı olduğunu dile getiren sanatçı, engelleri aşmak için sanatın çok önemli bir araç olduğunu belirtti.



Michel Del Castillo'nun kaleme aldığı, Semih Çelenk'in uyarladığı "Gitar" adlı oyun, 23 Martta Küçük Tiyatro'da prömiyer yapacak. M. Fırat Demirağ'ın proje koordinatörlüğünü, Yeliz Erülgen'in proje uygulatıcılığını yaptığı eserin dekor ve kostümleri Ceren Karahan'ın imzasını taşıyor.



Işık düzeni Burhanettin Yazar'a ait olan yapıtta, Tolga Demiralp ile Solmaz Merve Erdoğan rol alıyor. İki sanatçının da tekerlekli sandalyeleriyle sahne üzerinde yer aldığı yapıt, farklı bir dış görüntüye sahip olduğu için sıkıntılar çeken ve ailevi sorunlar yaşayan bir gencin yaşamını konu alıyor.