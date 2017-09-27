Engelleri ortadan kaldıracak 'Freepark' uygulaması destekçilerini bekliyor

İstanbul, 27 Eylül, (DHA)- GÖRME engelli bireyler için otobüs bilgilerini bildiren Sesli Durak uygulaması ile tanınan sosyal girişimci Onur Kılıç, bu kez engelli bireylere ayrılan park alanlarının işgalini önlemeye odaklandı. Kılıç tarafından geliştirilen ve park alanlarındaki akıllı bariyerleri kontrol eden mobil uygulama Freepark, tüm park alanlarında yerini alabilmek için Buluşum’da destekçilerini bekliyor.

Engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracak uygulamalar geliştiren sosyal girişimci Onur Kılıç, engelli bireyler için ayrılan otopark alanlarının amacına uygun kullanılması için Freepark’ı geliştirdi. Engelli park alanlarına yerleştirilecek akıllı bariyerler ve bunların kontrolünü sağlayan bir mobil uygulama sayesinde Freepark, engelli park alanlarını gerçek sahiplerinin kullanımına sunmayı hedefliyor.

Freepark alacağı desteklerle daha fazla park noktasında olacak

Freepark, tüm otoparklarda yer alabilmek için Boyner Grup’un sosyal girişimcilere kitlesel fonlama sağlamak amacıyla kurduğu \'Buluşum\' platformunda destek topluyor. Engellilerin günlük hayatını kolaylaştırmaya çalışan projelerin yaygınlaşması gerektiğini söyleyen, Freepark’ın yaratıcısı Onur Kılıç, ‘’Ankara’da evime yakın olan bir AVM’nin otopark alanında engelliler için ayrılan park alanlarının sık sık işgal edildiğini görüyordum. Bu durum beni, bir çözüm oluşturmaya yöneltti. Maalesef bugün engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak yerine onları görmezden gelerek alanlarını işgal ediyoruz. Onları da toplumun bir üyesi olarak görmeli ve attığımız her adımda engelli bireylere destek olmalıyız” dedi. Kılıç, projesinin yaygınlaşması için Buluşum’da 25 bin TL’lik bir destek toplayacak.

Türkiye’den sonra Meksika’ya da kurulacak

Bu problemin olduğu her yerde çözümü yaygınlaştırmayı hedefleyen Kılıç, uygulama sayesinde engellilere ayrılan sınırlı sayıdaki park alanının, gerçek amacına uygun olarak kullanılmasını garanti altına almak istiyor. Kılıç ayrıca projenin Türkiye\'den sonra Meksika\'da da yayılmasını amaçlıyor.

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