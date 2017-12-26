Engelleri müziğin gücüyle aştılar

İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR Belediyesi, engellilerin psikolojik sorunlarına çözüm bulmak için \'Engelleri Aşalım\' adlı müzik grubunu kurdu. Kimisi enstrüman çalan kimisi ise solistlik yapan kursiyerler müziğin sağladığı ruhsal terapiyle tedavi oluyor.

Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda haftanın 5 günü müzik kursunda eğitim alan kursiyerlerin kurduğu \'Engelleri Aşalım\' müzik grubu terapi görevi görmeye başladı. Kursa kayıt yaptıran engellilerden isteyen enstrüman çaldı, isteyen de solistlik yaptı. Kursiyerlerle yakından ilgilenen görme engelli müzik hocası Zafer Çakmak, “Amacımız engelleri beraber aşmak. Etkinliklerde yer alıyoruz. Görev alıyoruz. Stresimizi burada atıyoruz. Mutluyuz, engellileri bekliyoruz. Gelsinler burada bizimle çalsınlar psikolojileri düzelecek yeniden doğacaklar” dedi.

“DARBUKAYA ÖYLE KUVVETLİCE VURUYORDU Kİ…”

Grubun en dikkat çeken isminin görme engelli Ebru Topal olduğunu söyleyen Zafer Çakmak, \"Epilepsi hastası Ebru 8 yıldır tedavi görüyor. Çok sinirli olduğu için kimseyi dinlemiyor ve çevresine zarar veriyordu. Psikolojik destek için yakınlarının tavsiyesiyle müzik kursuna katıldı. İlk günler darbukaya öyle kuvvetlice vuruyordu ki izleyen herkes bir sıkıntısı olduğunu anlıyordu. Zaman geçtikçe Ebru’nun da elleri yavaşladı darbukaya vuruş hızı düştü. 5 yıl geçti ve Ebru artık çok sakin, çevresine duyarlı ve herkesin sevdiği biri oldu\" dedi. Müzikle birlikte çok değiştiğini söyleyen Ebru Topal da “Buraya gelmeden önce çok sinirli ve agresif biriydim. Herkesi kırardım. Büyük küçük tanımazdım. Engelli olduğum halde engellileri ‘Bunlar nasıl insan?’ diye küçük görürdüm. İnanın elimde olan bir şey değildi. Buraya katıldıktan sonra düzeldim. Artık eski Ebru yok” diye konuştu.

“ÖZGÜVENİMİ TAVANA ÇIKARDIM”

Beyin damarlarında tıkanıklık bulunan Meryem Kapurtu ise müzik sayesinde huzur bulduğunu ve konuşma bozukluğunu türkü söyleyerek aşmaya çalıştığını söyledi. Müzikle tanıştıktan sonra şimdiye kadar boşa yaşadığını hissettiğini söyleyen Eyüp Kaya “Hayatın ne olduğunu burada tanıdım. Kendimi daha iyi anlatıyorum. Buradaki derslerden dolayı saygı görüyorum” diye konuştu.

Kursiyerlerden görme engelli Mustafa Gürses müziğin kendisine sağladığı faydaları şöyle anlattı:

“Hem elektro hem normal bağlama çalıyorum. Arkadaşlarım yorulunca diğer enstrümanları da çalıyorum.Gruba katılmadan önce içine kapanık ve özgüveni olmayan biriydim. Eğitimler neticesinde sahneye çıkarak içimdeki küçük özgüveni tavana çıkardım.\"

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