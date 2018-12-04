Engelleri kaldıran teknolojiler Filantropi Semineri'nde tanıtıldı

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)

Sabancı Vakfı\'nın 11 yıldır sivil toplum alanındaki gelişmeleri tartışmaya açmak amacıyla düzenlediği Filantropi Semineri, bu sene \"Engelsiz Yaşam Teknolojileri\" temasıyla düzenlendi. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı\'nın ev sahipliğinde yapılan etkinlikte, teknoloji ile engelleri kaldıran uygulamalar tanıtıldı.

MERDİVEN ÇIKABİLEN TEKERLEKLİ SANDALYE

Sabancı Center\'da düzenlenen etkinlikte, katılımcılar farklı engel gruplarına yönelik geliştirilen teknolojilerle tanıştı. Onlardan biri olan merdiven çıkabilen tekerlekli sandalye yoğun ilgi gördü. İlgi gören bir diğer cihaz ise, görme engelliler için tasarlanan okuyucu apart oldu. \"Orcam\" adı verilen cihaz hakkında bilgi veren firma temsilcisi 20 Bin\'den fazla kullanıcılarının olduğunu belirterek “Bu bir görme cihazı. Yapay zeka yardımıyla görme engellilere, görme bozukluğu olanlara okuma yapabilmeleri için geliştirilen bir cihaz. Herhangi bir metni veya bir kişinin yüzünün fotoğrafını çekiyor ve daha sonra kulağınıza bunun ne olduğu hakkında bilgi veriyor\" dedi.

\"GÖZ VE KAFA TAKİP SİSTEMİ İLE BEDENSEL ENGELLİLER ÇOK RAHAT BİLGİSAYAR KULLANABİLİYOR\"

Etkinlikte tanıtılan bedensel engelliler için tasarlanan göz ve kafa takip sistemi, herhangi bir bilgisayara entegre edilebilen cihaz sayesinde bedensel engelli kullanıcılar, kolay bir şekilde bilgisayar kullanabiliyor. Yerli ve milli üretim olan cihaz hakkında konuşan firma temsilcisi, \"Engellilerin ellerini kullanamadıkları durumlarda, gözleri ve kafa hareketleri ile bilgisayarları kullanmalarını sağlıyoruz. Bu vesile ile onlar gözüyle yazdıklarını konuşabiliyor ve çevreleri ile iletişime geçebiliyorlar. Aynı zamanda kullanıcılar bu cihaz sayesinde sosyal medya hesaplarını kullanabiliyor\" dedi.

\"ŞU ANA KADAR 100\'E YAKIN ROBOT ELİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRDIK\"

3 boyutlu yazıcılar ile yapılan robot eller de etkinlikte tanıtıldı. İhtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırdıklarını belirten dernek temsilcisi, “Eli olmayan çocuklara, parmak dezenformasyonu olan çocuklara mekanik eller tasarlıyoruz. Tüm bunları da bağışlar yardımıyla gönüllü ve ücretsiz yapıyoruz. 2 bin 500 gönüllümüz var ve ülkemizde tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 100\'e yakın robot el taktık. Bir çocuğa yetişkin olana kadar ortalama 25 robot el gerekiyor. Bu bir mekanik sistem. Tamamen kavramaya yönelik geliştirildi. Tamamen tutma hareketini yapıyor. Ama bu bile çocuğun hayatında ciddi bir değişim katıyor. Kullanıcılar bileğini kıvırması ile kavrama hareketini yapabiliyor. Bu sayede ihtiyaç sahipleri, bisiklet tutabilir, yüzmesine kolaylık sağlayabilir ve bardak gibi objeleri çok rahat kavrayabilir“ şeklinde konuştu.

\"İŞİTME ENGELLİLER İÇİN DAHA UCUZ BİR AKILLI GÖZLÜK YAPMAK İSTİYORUZ\"

Üniversite öğrencileri tarafından geliştirilen akıllı gözlük de etkinlikte yer aldı. Etraftaki mantıksal sesleri işleyerek gözlük ekranına metinsel olarak yansıtan cihaz hakkında bilgi veren üniversite öğrencisi Furkan Meydan, “Biz bu gözlüğü işitme engellilerin derste, tiyatroda ve sinemada duyamadıkları, dudak okuyamadıkları noktalarda çözüm olarak sağlıyoruz. Akıllı gözlük alanında da bunu geliştirip trafiğe çıktıklarında uyarıcıları algılayabilecek sistemler de geliştirmek istiyoruz. Şu an işitme engelliler için geliştirilen cihazlar hem çok pahalı hem de sağlıksız. O yüzden biz öğrenciler olarak bunu geliştirip uygulanabilir olması için çalışıyoruz\" dedi.

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