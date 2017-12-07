Engelleri aşmak için tekerlekli sandalye ile maç yaptılar

MUŞ, (DHA)- MUŞ Alparslan Üniversitesi yönetimi ile Muş Bedensel Engelliler Basketbol takımı sporcuları \'Engelleri Birlikte Aşalım\' etkinliği kapsamında tekerlekli sandalye basketbol maçı yaptı.

Muş Alparslar Üniversitesi, engellilere yönelik \'Engelleri birlikte aşalım\' etkinliği düzenledi. Üniversite Külliyesi\'ndeki spor salonunda düzenlenen etkinlik kapsamında ilk olarak Ali Kuşçu Özel Eğitim ve İş Uygulama Okulu\'nda eğitim gören engelli öğrencilerle üniversite öğrencileri buluştu. Müzik eşliğinde engelli öğrencilerle birlikte çeşitli oyunlar oynayan üniversite öğrencileri, engelli öğrencilerle yakından ilgilendi. Daha sonra üniversite yönetimi ile Bedensel Engelliler Basketbol Takımı arasında tekerlekli sandalye basketbol maçı oynandı. Rektör Prof.Dr. Fethi Ahmet Polat, üniversite olarak sosyal ve kültürel faaliyetlere hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Rektör Prof.Dr. Polat, şöyle dedi:

\"Bu etkinlikler içerisinde bana göre Muş Alparslan Üniversitesi\'nin açıldığı günden bugüne belkide en anlamlı faaliyetlerimizden birini hep birlikte icra edeceğiz. Engelli kardeşlerimizle ilgili farkındalık oluşturmak adına üniversitemizdeki akademik birim amirleri, idari birim amirleri, basın mensupları, öğrencilerimiz, hocalarımız ve tekerlekli basketbol takımımız bir araya gelerek maç yapacağız. Bu maçın, potansiyel olarak engelli olan bütün insanlara, engelliler hakkında çok önemli bir bilinç oluşturacağını düşünüyorum.\"

Ampute Milli Takımı\'nın şampiyon olmasından sonra insanlarda çok önemli bir bilinç geliştiğini dile getiren Polat şöyle konuştu:

\"Ayrıca down sendromlu kardeşlerimizle de farklı bir etkinlik düzenledik. Farklı branşlarda sporcu kardeşlerimiz var. Türkiye\'de bu yıl Ampute Milli Takımımızın şampiyon olmasından sonra insanlarda çok önemli bir bilinç geliştiğini söyleyebilirim. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya özellikle temas ediyor. Engelli istihdamında büyük bir artış yaşandı. Biz bu anlamda, ülkede var olan bir bilinci bir düzey daha yükseltmek adına üniversite olarak bir adım attık. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi\'nde çok fazla engelli kardeşimiz var. Ancak bu kardeşlerimizle ilgili sosyal ve sportif imkanlar henüz arzu ettiğimiz düzeyde değil. Devletimizin almış olduğu bir çok tedbir var ama bu tedbirlerin sahaya yansımasının arzu ettiğimiz oranda gördüğümüzü söyleyemeyiz. Üniversitemiz, engellilerimizin sosyal hayata aktif bir şekilde katılması adına bu etkinliği düzenliyor.\"

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte, Bedensel Engelliler Basketbol Takım Kaptanı Murat Kaymaz tarafından Rektör Prof.Dr. Polat\'a forma hediye edildi.

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