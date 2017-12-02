Engelleri aşarak işinin patronu oldu

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta 1.5 yaşında geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle bedensel engelli olan 51 yaşındaki Salih Sayar, yurt dışından getirdiği kanalizasyon açma makinesiyle iş yeri açıp, yanında bugüne kadar birçok kişiyi çalıştırdı.

Kent merkezinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Salih Sayar, 1.5 yaşında ateşli hastalık geçirdi. Ailesi tarafından doktora götürülen Sayar, bir süre sonra felç geçirerek bedensel engelli oldu. Belden aşağısı tutmayan, ortez protez ile hayata tutunan ve koltuk değneği kullanan Salih Sayar, ilk olarak fotokopi üzerine iş yeri kurdu. 10 yıl boyunca bu işi yapan Sayar, yaşanan ekonomik krizden dolayı iş yerini kapatmak zorunda kaldı.

Ardından yeni iş arayışlarına giren Sayar, yurt dışında yaşayan bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Almanya\'dan 17 yıl önce 550 liraya kanalizasyon açma aleti getirdi. 2000 yılında yeni bir iş yeri açarak bu makine ile işine başlayan Sayar, 9 metrekare alanlık dükkanda faaliyete başladı. Engelli olmasına rağmen bizzat kendisi çalışan Sayar, zamanla işlerinin yoğunlaşması üzerine yanında birçok kişiyi çalıştırdı. Şu anda 100 metrekarelik alanda 8 kişiye iş imkanı sağlayan Sayar, 13 kişiye de bu mesleği öğreterek iş yeri açmalarına imkan sağladı. İşinin patronu olan Sayar, önüne çıkan engelleri aşmanın mutluluğunu yaşıyor.

\"BEN BU ENGELİ AŞTIM\"

Engelini sorun etmeden mücadele verdiğini anlatan Sayar, şöyle dedi:

\"Halk bize engelli bir işe yaramaz gözü ile bakarken, ben bu engeli aştım. Şu an ekibim var. Ben 2000 yılında bu işe başlarken ailem ve arkadaşlarım kesinlikle benim bu işi yapamayacağımı, başarıya götüremeyeceğimi söylemişlerdi. Kimse makineyi kullanmayı bilmediği için bana yardımcı olmakta sıkıntı çekti. Ama deneme yanılma yöntemiyle ben işi öğrendim. Ben öğrendikten sonra yanımda çalışanlara öğrettim. Sonrasında da iş bu şekilde büyüdü.\"

\"YAPABİLECEĞİME İNANMADILAR\"

Engelli olması nedeniyle önyargılı olunduğunu anlatan Sayan buna da bir örnek verdi.Turhal ilçesinde bir eve giderek su kaçağı aradıklarını söyleyen Sayar, şöyle dediB

\"Birçok ustaya gitmişler fakat bulamamışlar. Sonra bizi aradılar ve biz gittik. Eve girip \'hanımefendi nasıl bir sorun var\' diye sorunca, bana şunu söyledi. \'Oğlum ustan gelsin.\' Bende dedim ki, \'usta benim\', \'oğlum sen bu halinle mi yapacaksın\' dedi. Tabii bu işi yaptıktan sonra bize bir ayran ikram etti. Daha sonra, \'Oğlum hakkını helal et. Senin bu halinle bu işi nasıl yapacağını düşünüyordum. Fakat bu iş çok güzel oldu\' dedi\'\' diye konuştu.

\"BİZ ENGELİMİZİ HİSSETMİYORUZ\"

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, kendisi gibi engelli olanlara seslenen Sayar, \"Tabi bunu kutlayamayan arkadaşlarımız da var. Keşke onlar da toplumun içerisine karışıp bu tür etkinliklere katılsalar mutlu olurum. Biz engelimizi kendimiz hissetmiyoruz, bize toplum hissettiriyor. Bakışlarıyla, gülüşleriyle bunu hissettiriyor. Eğer bu toplum bilinçli toplum olursa biz engelimizi zaten unutmuşuz. Onlar da bize hatırlatmaz ise dünya güzel\" dedi.

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