Engelleri aşan belediyeye ödül

İzmir'de engellilere yönelik üstün hizmeti gösteren kırmızı bayrak, ilk kez bir belediyeye verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ‘Kırmızı Bayrak Komisyonu Yönetmeliği’ne göre bir değerlendirme yaptı.

Ve Karşıyaka Belediyesi hizmet binasında, engelli vatandaşların kullanımına yönelik uygulamaların kriterlere uygun olduğu belirlendi.

O kriterler

- Görme engellilerin ve az görenlerin kullanımına uygun sarı çizgili yollar yapıldı.

- Kapı girişlerine, asansörlere ve her kata görme engellilerin okuyabildiği kabartmalı yönlendirme tabelaları konuldu.

- Giriş kapılarına ve asansörlere dikkat çeken sarı işaretler ilave edildi.

- Acil çıkışlar için asansörlerden bir tanesi engellilere ayrıldı.

- Her katta engelliler için ayrı tuvaletler yapıldı.

- Kapı girişleri ve asansör içleri engellilerin kullanımına uygun hale getirildi.

- Basamak yüzeyleri kaymaz ve parlak olmayan malzemeyle döşendi.

- Acil durumlarda kaçış alanlarını gösteren sesli ve ışıklı yönlendirme levhaları konuldu.