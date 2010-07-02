Engeller Urla’da Yelkenle Aşıldı

T24- Henkel’in desteğiyle Umuda Yelken Engelliler Gençlik ve Spor Derneği (UYDER) tarafından düzenlenen “Engelli Değil Yelkenli” projesi kapsamında Urla’da bir yelken etkinliği düzenlendi. Görme ve işitme engelli çocuklar, etkinlikte yelkenlileriyle kıyasıya mücadele verdi.





Henkel sponsorluğunda yelken eğitimi alan engelli çocukların ilk kez denize açıldığı “Engelli Değil Yelkenli” etkinliği Urla’da, Ali Rıza Mete Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe, proje kapsamında yedi aylık yelken eğitimlerini tamamlayan 14 işitme, 5 görme engelli 19 çocuk, 12 takım halinde katıldı.





Etkinlik sonucunda tüm katılımcı sporculara madalya verilirken, işitme engelliler kategorisinde Pattex ekibinden Oktay Numanoğlu birinci, Persil ekibinden Sena Saltekin ikinci, Vernel ekibinden Muhammet Çakır üçüncü oldu. Görme engelliler kategorisinde Pril ekibinden Oğuzhan Parlaklar birinci, Perwoll ekibinden Berrin Mutlu ikinci ve Gliss ekibinden Furkan Kaplan üçüncü olarak kupa almaya hak kazandı.





Engelli Değil Yelkenli projesi Henkel’in, sosyal sorumluluk projelerine çalışanlarının desteğini ve etkin katılımını sağlamak için başlattığı MIT (Make an Impact on Tomorrow- Yarınlarda Etkimiz Olsun) girişiminin önemli bir adımını oluşturuyor. Bu uygulama kapsamında Henkel Engelli Değil Yelkenli projesini, çalışanlarından Gülsün Kılıç ve Banu Uzkut’un önerisi ile destekliyor.





“Engelli Değil Yelkenli” projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte çocukların ekip çalışması, mücadele etme kararlılığı gibi konularda önemli kazanımlar elde ettiklerini belirten Türk Henkel Kurumsal İletişim Müdürü Hande Ardane şunları söyledi:





“Henkel olarak, markalarımızla birlikte engelli çocukların hayatını olumlu yönde değiştireceğine, yeni meziyetlerle hayatlarının güzelleşmesine katkıda bulunacağına inandığımız için Engelli Değil Yelkenli projesine destek verdik. Urla’da düzenlenen etkinlikte de çocuklar kazanmayı ve kaybetmeyi bir arada yaşadı, ekip çalışmasının ve mücadele etmenin önemini kavradı. Tüm bunların, yelken eğitimi alarak etkinliğe katılan çocuklar için çok önemli kazanımlar olduğuna inanıyoruz. Bugünkü etkinliğimizde tüm çocuklarla ve bu projeye destek verenlerle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduk.





Hedef Paralimpik (Engelli Olimpiyatları)





Engelli değil Yelkenli projesinde öncelikle İzmir genelinde bulunan 11-17 yaş grubundan 60 işitme ve 12 görme engelli olmak üzere toplam 72 çocuğa, 7 ay süresince uzman eğitmenler kanalıyla temel yelken eğitimi verildi.





Projede yelken gibi çok yönlü bir takım sporu ile genç yaşta tanışan engelli çocukların özgüvenlerinin, zoru başarma konusunda güdülenmelerinin ve takım çalışmasına yatkınlıklarının artırılması, bunu yaparken de topluma adapte olabilme ve sosyal uyum yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.





Teknik olarak yelkenli tekne atıp çekme ve barındırma olanağı bulunan tüm yelken kulüplerinde uygulanabilir olması projenin, farklı coğrafyalarda yinelenmesini olanaklı hale getiriyor.

Engelli Değil Yelkenli projesi ile Türkiye’de ilk kez bir Paralimpik (Engelli Olimpiyatları) Yelken Branşı’nın oluşturulmasına, ülkemizin 2012 Paralimpik Olimpiyat Oyunlarında tarihinde ilk kez yelken branşında temsil edilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.



Henkel – A Brand Like a Friend (“Henkel – Arkadaş Gibi Marka”)





Henkel, 130 yılı aşkın süredir, insanların yaşamlarını daha kolay, daha iyi ve daha güzel hale getiren marka ve teknolojileriyle lider bir firmadır. Henkel, güçlü marka ve teknolojilerle üç iş alanında faaliyet göstermektedir: Çamaşır ve Ev Bakım ürünleri, Kozmetik/Kişisel Bakım ve Yapıştırıcı Teknolojileri ve “Fortune Global 500” listesindeki şirketler arasında yer almaktadır. Tüm dünyada 50.000’den fazla çalışan, Henkel’in kurumsal taahhütü olan “Arkadaş Gibi Marka”yı gerçeğe dönüştürmek için çalışmaktadır. 2009 mali yılında, Henkel, 13,573 milyar Euro’luk satış ve 1,364 milyar Euro’luk faaliyet karı gerçekleştirdi.