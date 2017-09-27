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Engeller, Engelliler Sarayı’nda nakavt oldu

İSTANBUL, (DHA) -Bin 500 engellinin eğitim gördüğü Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı, yeni eğitim dönemine ‘Merhaba’ dedi

27 Eylül 2017 18:15

İSTANBUL, (DHA) -Bin 500 engellinin eğitim gördüğü Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı, yeni eğitim dönemine ‘Merhaba’ dedi. Açılış törenine katılan milli boksör Adem Kılıçcı, engelli sporcu Zabit Dural ile ringe çıkarak engelleri nakavt etti. Renkli görüntülere sahne olan boks maçı, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Bağcılar Engelliler Sarayı’nda yapılan açılış törenine kursiyerler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sunuculuğunu ünlü spor sunucusu Orhan Ayhan’ın üstlendiği açılış töreninde engelliler davetlilere mini bir konser verdikten sonra dans gösterisi yaptı. Engelliler Sarayı’nın 2017-2018 eğitim öğretim dönemi açılışı töreninde mutlulukları gözlerinden okunan engelliler ise hep birlikte dans edip halay çekti.

“Engelliler Sarayı’nda hayat doluyorum”

Engelliler Sarayı’nın kendisini geliştirmede büyük katkı sağladığını belirten engelli öğrenci Meryem Kapurtu, “Engelliler için burada her dönem program düzenliyoruz. Sabah müziğe geliyorum ,türküler söylüyorum. Burada çok güzel vakit geçiriyorum ve hayat doluyum” ifadelerini kullandı.

“Beni bel altı vurarak maçın dışına itti”

Milli boksör Adem Kılıççı çıktığı ringde engelli sporcu Zabit Dural’dan bel altına darbe aldı.Heyecan dolu mücadelenin ardından Kılıççı, “Bugün farklı bir maç yaptık. Kuralları Zabit belirledi, boksta genelde bel altına vurmak yasaktır ama o beni bel altı vurarak maçın dışına itti. Sonuçta galip geldi. Güzel bir duyguydu. Ben hiçbir insanın bir şeyi yapmak için engelli olduğunu düşünmüyorum” dedi.

“Burası  engellerin kalktığı bir merkez”

12 ay boyunca birçok kursun verildiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Engellerin kalktığı bir merkez burası. Yeni dönemde de başarılı bir süreç burada engelli kardeşlerimizi bekliyor. Onlar vermiş olduğumuz hizmette başarıdan başarıya koşuyorlar” şeklinde konuştu.

İnsanların böyle günlerde duygu dolu olduklarını söyleyen ünlü spor sunucusu Orhan Ayhan ise “Bütün belediyelerden ve belediye başkanlarından rica ediyorum. Engellilerimizin rahat yaşayabilmesi için her şeye dikkat ediyorlar ama biraz da kaldırımlara ve yollara dikkat etsinler” çağrısında bulundu.

29 eğitimci ve 75 personelin hizmet verdiği Engelliler Sarayı’nda ahşap, çiçek yapma, kuaförlük, mantar yetiştirme, resim, pasta yapımının da aralarında bulunduğu 37 farklı branşta eğitim alan kursiyerler yeteneklerini sergileyecek.

(Fotoğraflı)

 

 

 

 

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