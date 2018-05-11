T24 LogoT24 Logo
Gündem

Engelini şiirler yazarak aşıyor

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK İl Kütüphanesi'nde görevli Mustafa Ağır (32), çocuk felci hastalığı yüzünden el ve ayaklarını sağlıklı bir şekilde kullanamazken, engelini yazdığı şiirlerle aştığını söyledi

11 Mayıs 2018 12:32

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK İl Kütüphanesi\'nde görevli Mustafa Ağır (32), çocuk felci hastalığı yüzünden el ve ayaklarını sağlıklı bir şekilde kullanamazken, engelini yazdığı şiirlerle aştığını söyledi. İki şiir kitabı bulunan Ağır, sanatın her dalını sevdiğini, bir de roman türünde kitap çalışması olduğunu dile getirdi.
Çocuk felçli yazar Mustafa Ağır, 15 yıl içerisinde \'Bana Bir Dost Lazım\' ve \'Yalnızlığa Konser Veren Maestro\' adlı 2 şiir kitabı yazdı. Ellerini ve ayaklarını tam olarak kullanamayan Ağır, \"Babam 1980 yılı olaylarından dolayı cezaevindeydi. Dedem ve babaannemin çok fazla sağlık bilgisi olmadığı için o zamanın sağlık şartları da ortada, benim rahatsızlığımı anlayamamışlar. O zamanların doktorları da beni, İzmir\'e sevk etmiş. Benim çocuk felci olduğum saptanmış\" dedi.
Bedensel engelli vatandaşların hem sosyal hayatta hem de manevi hayatında sorunları olduğunu söyleyen Ağır, \"Bizler engelli bireyler olarak sorunlarımızı hep içimize attık, atmaya da devam ediyoruz. Karşıma çıkan aşkı ve duygularımı ise ben şiirlerim ile dışa vurdum\" dedi. Yazdığı kitapların vatandaşların tarafından beğenildiğini ifade eden Ağır, \"Çok güzel olduğuna inandığım 2 kitap yazdım. O kadar gönülden yazmışım ki çok beğenildi. İnşallah da beğenilmeye devam eder. Kitaplarımda şarkıların ve türkülerin hüzün noktası var. Türkülerde benim yaşanmışlıklarım dile getirildiği için ben de bu türkülerin anlamlarını şiirlerime döktüm\" dedi.
Roman çalışması da olduğunu belirten Ağır, herkese şiir yazmalarını ve okumalarını tavsiye etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Feyzi DAVULCUUŞAK DHA UŞAKKütüphanesiMustafa AğırAğırBir Dost LazımKonser Veren MaestroElleriniDedemBenimBedenselKarşımaYazdığıKitaplarımdaTürkülerdeRomanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24