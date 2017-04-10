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Kültür-Sanat

Engel tanımayan bir film; Sessizliğin Kardeşleri

"Engel dediğimiz şeyin tamamen dışarıdan gelen bir kısıtlama olduğunu deneyimledim"

10 Nisan 2017 19:40

36. İstanbul Film Festivali'nde “Ulusal Belgesel Yarışması” filmlerinden Sessizliğin Kardeşleri, yönetmen Taylan Mintaş, filmin konu aldığı kuzenleri Toso ile Çao ve film ekibinin katılımıyla gösterildi.

Film, Kars’ın Susuz ilçesine bağlı bir köyde yaşayan sağır ve dilsiz Toso ile Çao’yu ve kendilerine özgü işaret dillerini izliyor. Filmin gösteriminin ardından Mintaş, filmin çıkış noktasıyla ilgili şunları paylaştı: 

"Ben disiplinlerarası bir sanatçıyım. Filmin yanında video-art işleri ve resim de yapıyorum. Bu işi de unuttuğumuz dillere ve hatırlamadığım yüzlere adadığım bir video-art projesi olarak hayal etmiştim. Akraba ziyaretleri sırasında kuzenlerimle tekrar bir araya gelince, onların kurdukları dünyanın bir film yapmak için kayda değer olduğunu fark ettim ve bu filmi yapmaya o anda karar verdim."

Kameranın filmde kayıt altına almaktan başka rolünün olmadığını, sadece bir araç olduğunu söyleyen yönetmen, kendi öz kuzenlerinin hayatlarına odaklanan bu filmi çekerken akrabalarını ve memleketini yeniden tanıdığını söyledi ve "Engel dediğimiz şeyin tamamen dışarıdan gelen bir kısıtlama olduğunu deneyimledim” dedi.

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