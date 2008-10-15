'Engel-siz' medya buluşması gerçekleşti

Engelli sorunları ve çözüm yöntemleri konusunda önemli deneyimlere sahip olan Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD), gerek Türkiye’de gerekse yurtdışında yaşayan, fiziksel ve toplumsal engellere rağmen mesleki yaşamını sürdürmekte olan medya çalışanlarını bir araya getirdi.



11-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen “1. Uluslararası Engelsiz Medya Buluşması”, yerli ve yabancı medya mensupları, akademisyenler ile sivil toplum örgütlerinin yetkililerinin katılımıyla düzenlendi.



Etkinlikte, medya kendi içinde “Engellilerin sesini topluma ve kanun yapıcılara ne kadar

duyurabiliyor?”, “Engellilerin yaşadıkları sorunlara ve çözümlerine ne kadar destek olabiliyor?”, “Medyanın farklılığa bakışı nasıl?” , “Medya sektöründe engelliler için iş bulma olanağı var mı ve çalışma koşulları nasıl?”, “Ülkemizde ve dünyada engellilerle ilgili haberlerin niteliği ve kalitesi nasıl? Sosyal yansımaları neler?”, “Engelliler alanında kaliteli, etik, doğru ve etkin haber nasıl hazırlanmalı ve sunulmalı?” gibi soruların cevabını aradı.



Medya, engellilerin sesini duyurabiliyor mu?



Hem ülkemizde ki hem de diğer ülkelerde ki engellilerin sorunlarının çözümü için ışık tutmayı amaçlayan etkinlik, katedilemesi gereken çok fazla yolun olduğunu gösterdi. Bu yolun kolaylıkla aşılması için medya, sivil toplum örgütleri ve devletin işbirliği içinde olması gerektiği belirlendi.



Buluşmadan çıkan sonuçlar



Ayrımcı ifade ve tutumları ortadan kaldırılmak, hizmet erişebilirliğini geliştirmek ve ayrımcılığa neden olabilecek tutum ve davranışlardan vazgeçmek amacıyla medyada engelli istihdamının arttırılması.



Medyada engellilere yönelik yapılan ayrımcılığın ortadan kaldırılması amacıyla RadyoTelevizyon Üst Kurulu -RTÜK- ile işbirliğinin yapılması ve aynı kurumda engellilerin istihdamının

sağlanması.



Engellilere karşı yapılan ayrımcılıkla ilgili şikayet ve denetim mekanizmalarının hukuk sistemine dayandırılarak yürütülmesi.



Farklılığa yaklaşımda mevcut modellerden en ideali olan toplumsal modele geçilebilmesi için engelliler ile çalışacak kişilerin bilinçlendirilmesi; bir başka deyişle önce bireyde ve sonra toplumda duygu ve bilgi dengesinin sağlanmasına yönelik stratejilerin belirlenmesi.

Medyada engelli portrelerinin ötekileştirilmeden, eşitlikçi, gerçekçi ve dramatize etmeden sunulması.



Medyanın engelliler ile ilgili haberleri hazırlarken başvurabilecekleri bir sözlük / referans noktasının oluşturulması. Bu çalışma için medyanın ve engelli organizasyonlarının işbirliği içinde olması.



Cinsiyet ve ırk ayrımında gösterilmeye başlanan duyarlılığın engelliler için de gösterilmesinin desteklenmesi.



Medyanın toplumsal süreçteki önemi göz önünde bulundurularak, medya sektöründe istihdam edilecek engellilerin uzmanlaşmasına izin veren bir yapının oluşturulması.



Engelli gruplar ve sivil toplum kuruluşları -STK’lar arasında işbirliğinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi.



Medyada engelli istihdamının yanı sıra özel ve kamu kuruluşlarında işaret diline hakim ve engelli gruplarına hizmet sunabilecek personel çalıştırılması.

İşaret dilinin evrensel iletişim dili olarak kabul edilmesi ve eğitim sisteminin içinde yer almasının sağlanması.



Tüm sektörlerde ve dolayısıyla medyada yetkin ve uzman engelli istihdamının önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik eğitim ve rehabilitasyon çalışmaları yapılması ve medya gündemine taşınması



İmaj odaklı medyadan, tüm farklılıklara eşit mesafede duran ve yer veren bir medyaya geçilmesi için, medya ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içinde projeler üretmesi

