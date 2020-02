Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek sürüyor (3)

(Destek açıklayan yeni şirketler ile güncellendi)

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Ekim (DHA) – Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Salı günü açıkladığı \"Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı\"na (ETMP), farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin destek açıklamaları devam ediyor.

Destek açıklayan şirketler, destek kampanyasına genel olarak, satışlarında \"yüzde 10 indirim\" uygulayacaklarını ve indirimlerin belirli ürünlerde yıl sonuna kadar süreceğini belirtiyorlar.

DeFacto: Çeşitli ürünlerde yüzde 30’a varan indirim

Türkiye’nin öncü moda markalarından DeFacto, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na destek kapsamında yurtiçindeki tüm mağazaları ve e-ticaret sitesinde satışa sunulan kadın, erkek ve çocuk gibi her yaş grubunu kapsayan giyim, aksesuar ve kozmetik ile ilgili ürünlerde kampanya kapsamında yüzde 30’a varan indirim uygulanacağını duyurdu.

Konuyla ilgili DeFacto’dan yapılan açıklamada DeFacto CEO’su İhsan Ateş şöyle konuştu:

“Türkiye ekonomisinin istikrarlı olarak büyümesine destek olmak üzere elimizi taşın altına koymaya her zaman hazırız. Ülkemizin potansiyeline her zaman inandık ve inanmaya devam ediyoruz. Alınan önlemler sayesinde ekonominin çarklarının daha sağlık bir şekilde dönmeye devam edeceğine inanıyorum. Düşük enflasyon oranı, uzun vadeli ekonomik amaçlara ulaşabilmek için gerekli koşulların başında geliyor. Dolayısıyla, ekonomik büyüme ve istihdama yönelik politikalara ihtiyacımız var. Bu doğrultuda Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’nın mali disiplini koruma ve fiyat istikrarını sağlamaya odaklanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz ve Enflasyonla Mücadele Programı’na destek veriyoruz.”

Atlasglobal Havayolları: 27 Aralık’a kadar iç hat uçuş biletlerinde yüzde 20 indirim

Atlasglobal Havayolları, Berat Albayrak’ın açıkladığı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı destek olmak amacıyla yönetimin yüzde 10 indirim çağrısının arkasından harekete geçti ve tüm iç hat uçuşu biletlerinde 27 Aralık tarihine kadar yüzde 20 indirim yapma kararı aldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Atlasglobal Havayolları Ticaret Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan, “Ekonomileri güçlü olan ülkelerin şirketleri de güçlü olur. Bu bakış açısıyla ülkemizde son aylarda artan enflasyonu düşürme kampanyasına önemli bir destek verme kararı aldık. Hükümetimizin yaptığı yüzde 10 indirim çağrısının üstüne çıkarak tüm iç hat uçuşlarımızda 27 Aralık tarihine kadar yüzde 20 indirim yaptık. Bu kararımızla hem yıllardır bizi tercih eden misafirlerimizin bütçelerine yardımcı olmak hem de ülkemizin hak ettiği seviyeye gelmesine destek vermek istiyoruz” şeklinde konuştu.

İMSAD: Yüzde 10 indirim

İnşaat malzemesi üreticilerinin çatı örgütü Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD), Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında başlatılan yüzde 10 indirim kampanyasına, üyeleriyle birlikte katıldıklarını açıkladı.

Türk inşaat malzemesi sanayisini yurt içi ve yurt dışında temsil eden Türkiye İMSAD\'ın, pazarda 32 binden fazla noktaya etkin bir şekilde ulaştığını belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, “İnşaat sektörünün çok önemli grupları olan 31 farklı alt sektörü temsil eden bir sivil toplum örgütü olarak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında başlatılan yüzde 10 indirim kampanyasına, Türkiye ekonomisine ivme kazandırmak amacıyla katılma kararı aldık” dedi.

Brisa: Bridgestone ve Lassa kış lastiklerinde yüzde 10 indirim

Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation ortaklığında faaliyet gösteren, Türkiye lastik sektörü öncülerinden Brisa, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’nı Türkiye’de üretilen Bridgestone ve Lassa markalı tüm kış lastiği ürünlerinde yüzde 10 indirimle desteklediğini duyurdu.

Brisa CEO’su Cevdet Alemdar, konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Türkiye lastik sektöründe Türk mühendislerimizle geliştirdiğimiz binek kış lastiği ürünlerimizde yaptığımız kampanya ile Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na katılmaktan gurur duyuyoruz. Biz Brisa olarak, Türkiye lastik sektörünün lideri olmanın yanı sıra, ülkemizi yurtdışında da Türk Lassa markamızla temsil ediyoruz. Son üç yılda ARGE’ye odaklanarak yatırım yapan Brisa, hem ihracatı ile yurtdışında başarılara yelken açıyor, hem de Türkiye’de müşterilerine değer katıyor. Türkiye’de kış lastiği döneminin başlaması ile birlikte, 1400’ü aşan satış noktamızda, yolculuklarını güvenle gerçekleştirebilmeleri için müşterilerimizin yanında yer alıyoruz.”